У Харкові завідувача кафедри вишу викрили на хабарі

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові завідувач кафедри одного із вишів вимагав 10 тисяч доларів хабаря від студента, який хотів стати магістром. Наразі науковець перебуває під вартою.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у четвер, 1 серпня.

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Правоохоронці з'ясували, що завідувач кафедри одного з харківських університетів вимагав гроші за безперешкодний вступ на навчання для здобуття повної вищої освіти за ступенем "магістр". У червні цього року, дізнавшись про бажання чоловіка вступити до вишу, науковець повідомив, що це коштуватиме 10 тисяч доларів.

Затримання підозрюваного. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"У цю суму, окрім можливості уникнення мобілізації до лав ЗСУ, за словами підозрюваного, входила "підтримка" під час вступної кампанії та вирішення усіх "проблемних питань". Також завідувач кафедри підкреслив, що у разі відмови передати гроші чоловік взагалі не зможе вступити до вищого навчального закладу", — розповіли у прокуратурі.

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Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання хабаря. Йому повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові викрили посадовця одного із ТЦК, який вимагав 1 500 доларів та знижку у ресторані за відстрочку від мобілізації. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

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