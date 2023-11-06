Прогноз погоды в Харькове на 6 ноября.

Неделя начнется пасмурно — какой будет погода в Харьковской области сегодня
В Харькове и области 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Будьте готовы к дождю и одевайте подходящую одежду.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Харькове сегодня
В Харькове ожидается облачная погода, но дождливые осадки продолжаются. Температура воздуха днем +14...+16 °C. Ветер будет юго-западным со скоростью от 9 до 14 м/с.
Прогноз погоды по Харьковской области 6 ноября
Аналогичным образом в Харьковской области ожидается облачная погода с постепенным прояснением и дождем. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+17 °C. Ветер также будет юго-западным со скоростью от 9 до 14 м/с.
Напомним, что в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами ливни. Также синоптики предупреждают сегодня о сильном ветре до 20 м/с.
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