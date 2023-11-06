Прогноз погоды в Харькове на 6 ноября.

Дождь в Харькове. Иллюстративное фото: Василий Голосный / Facebook

В Харькове и области 6 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Будьте готовы к дождю и одевайте подходящую одежду.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В Харькове ожидается облачная погода, но дождливые осадки продолжаются. Температура воздуха днем +14...+16 °C. Ветер будет юго-западным со скоростью от 9 до 14 м/с.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоды по Харьковской области 6 ноября

Аналогичным образом в Харьковской области ожидается облачная погода с постепенным прояснением и дождем. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12...+17 °C. Ветер также будет юго-западным со скоростью от 9 до 14 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Напомним, что в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами ливни. Также синоптики предупреждают сегодня о сильном ветре до 20 м/с.