Прогноз погоди у Харкові та області на 6 листопада.

Тиждень почнеться похмуро — якою буде погода в Харківській області сьогодні
У Харкові та області 6 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Будьте готові до дощу й одягайтеся відповідно.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода в Харкові сьогодні
У Харкові очікується хмарна погода з поступовим проясненням, але дощові опади триватимуть. Температура повітря вдень коливатиметься +14...+16 °C. Вітер буде з південно-західним напрямком і швидкістю від 9 до 14 м/с.
Прогноз погоди по Харківщині 6 листопада
Аналогічно в Харківській області очікується хмарна погода з поступовим проясненням і дощем. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+17 °C. Вітер також буде південно-західним і матиме швидкість від 9 до 14 м/с.
Нагадаємо, що у більшості областей України пройдуть дощі, місцями зливи. Також синоптики попереджають сьогодні про сильний вітер, до 20 м/с.
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