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Тиждень почнеться похмуро — якою буде погода в Харківській області сьогодні

6 листопада 2023 08:00
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Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 6 листопада.
Дощ у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові та області 6 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Будьте готові до дощу й одягайтеся відповідно.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода в Харкові сьогодні

У Харкові очікується хмарна погода з поступовим проясненням, але дощові опади триватимуть. Температура повітря вдень коливатиметься +14...+16 °C. Вітер буде з південно-західним напрямком і швидкістю від 9 до 14 м/с.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди по Харківщині 6 листопада

Аналогічно в Харківській області очікується хмарна погода з поступовим проясненням і дощем. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+17 °C. Вітер також буде південно-західним і матиме швидкість від 9 до 14 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що у більшості областей України пройдуть дощі, місцями зливи. Також синоптики попереджають сьогодні про сильний вітер, до 20 м/с. 

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