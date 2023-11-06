Прогноз погоди у Харкові та області на 6 листопада.

Дощ у Харкові. Ілюстративне фото: Василь Голосний / Facebook

У Харкові та області 6 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Будьте готові до дощу й одягайтеся відповідно.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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У Харкові очікується хмарна погода з поступовим проясненням, але дощові опади триватимуть. Температура повітря вдень коливатиметься +14...+16 °C. Вітер буде з південно-західним напрямком і швидкістю від 9 до 14 м/с.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди по Харківщині 6 листопада

Аналогічно в Харківській області очікується хмарна погода з поступовим проясненням і дощем. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +12...+17 °C. Вітер також буде південно-західним і матиме швидкість від 9 до 14 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Нагадаємо, що у більшості областей України пройдуть дощі, місцями зливи. Також синоптики попереджають сьогодні про сильний вітер, до 20 м/с.