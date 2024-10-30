Рейтинг школ Харькова по результатам НМТ 2024 года

ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ
Национальный мультипредметный тест в 2024 году сдавали учащиеся 221 школы или учебных заведений Харькова. По итогам тестирования можно понять, воспитанники какой школы были наиболее успешными, а значит и где дают лучшее образование.
Новини.LIVE рассказывают о 10 школах Харькова, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.
Что такое национальный мультипредметный тест и как его сдавали в 2024 году
В 2024 году украинские выпускники школ сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ), адаптированный к условиям военного времени и заменяющий традиционное ВНО. Результаты этого теста необходимы для поступления в высшие учебные заведения страны. В этом году сдача НМТ стала обязательной даже для абитуриентов творческих и спортивных специальностей. Экзамен включает четыре предмета: три обязательных и один по выбору.
Обязательные предметы:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Предметы по выбору:
- иностранный язык;
- украинская литература;
- физика;
- химия;
- биология;
- география.
Для участия в конкурсном отборе нужно было набрать не менее 15% правильных ответов по каждому предмету. Минимальное количество правильных ответов требуется для получения 100 рейтинговых баллов:
5 баллов — по математике, иностранному языку и физике;
6 баллов — по химии;
7 баллов — по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии;
8 баллов — по истории Украины.
Этот порог позволяет получить итоговую оценку в диапазоне от 100 до 200 баллов и участвовать во вступительной кампании в украинские вузы.
Портал "Освіта.ua" составил рейтинг школ Харькова на основе результатов НМТ, которые сдавали выпускники в 2024 году. Рейтинг учитывает средний балл по всем предметам теста и общее количество экзаменов, проведенных в каждом учебном заведении.
ТОП-10 лучших школ Харькова
Лицей №173
Лицей №173 входит в 100 лучших школ Украины. В учебном заведении функционирует 21 класс, в которых учатся 504 учащихся. Педагогический коллектив состоит из 34 сотрудников. Лицей специализируется на филологии, иностранных языках и математике.
Лицей №9
Лицей был основан в 1956 году. В нем работает 31 учитель, среди которых один имеет звание "учитель-методист" и четверо — звание "старший учитель". Двое педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Украины.
Учебное заведение специализируется на исследовании информационных технологий. Лицей гордится своими выпускниками, среди которых Екатерина Зубкова, чемпионка Европы 2004 года по плаванию; Людмила Рыжкова, чемпионка Украины 2005 года по художественной гимнастике и Богдан Мешков, чемпион мира 2003 года по спортивному рок-н-роллу.
"Авторская школа Бойко"
Учебно-воспитательный комплекс "Авторская школа Бойко" был основан в 1994 году. В школе уделяется особое внимание углубленному изучению математики и английского языка, а учащиеся сдают экзамены по программе Cambridge English Language Assessment.
Кроме школьного обучения, комплекс включает в себя детский сад для детей 3–6 лет, летний лагерь для детей 6–16 лет, языковую школу Boiko Startup и бассейн.
Физико-математический научный лицей №27
Харьковский физико-математический научный лицей №27 — это образовательное учреждение с физико-математическим уклоном, расположенное в старинном здании XIX века. За столетие школа неоднократно меняла назначение — от торговой школы до военных курсов. Статус лицея был присвоен в 1990 году.
Для учащихся 3–4 классов организованы подготовительные курсы, которые помогают им подготовиться к поступлению в лицей. Введение требует сдачи экзамена. При успешном прохождении (минимум 20 баллов) учащийся проходит собеседование с директором и преподавателями, по итогам которого принимается решение о зачислении. Учебный процесс в лицее начинается с 5-го класса и продолжается до 11-го. Основное направление обучения — физико-математическое.
Академический лицей №45
Харьковский академический лицей № 45 Харьковского городского совета - учебное заведение для талантливой и одаренной молодежи. В его структуру входят группы дошкольного образования, специализированная начальная школа с углубленным изучением иностранного языка (1-4 класса) и полипрофильная гимназия (5-11 классы).
Харьковский частный лицей "Лествица"
Как отмечается на сайте учебного заведения, в лицее создаются условия для всестороннего развития учащихся. Главной задачей школы является создание благоприятной среды для формирования гармоничной и развитой личности.
Кроме группы продленного дня здесь работают различные секции и кружки, включая многоборье, шахматы, хореографию, изобразительное и прикладное искусство, а также кружок "Юный физик" и хор.
Лицей №47
Харьковский лицей №47 — общеобразовательное учреждение ІІ–ІІІ степеней с профильным обучением по естественно-математическому, общественно-гуманитарному и технологическому направлениям.
Основные задачи гимназии включают в себя поиск, отбор и развитие способных и талантливых учащихся, создание условий для раскрытия их природных способностей и поддержание атмосферы успеха для каждого ученика и педагога.
Учащиеся гимназии регулярно становятся победителями всеукраинских этапов ученических олимпиад, конкурса защиты научных трудов МАН, международных олимпиад и конференций, а также интернет-олимпиад и турниров.
Лицей №161 "Импульс"
Лицей №161 "Импульс" открыл свои двери в 1988 году. Как отмечается на сайте учебного заведения, главными задачами лицея есть создание условий для получения учащимися образования сверх государственного образовательного уровня. А также осуществление научно-практической подготовки талантливой молодежи, обогащение потенциала государства и предоставление учащимся возможностей реализации индивидуальных творческих потребностей.
Харьковский университетский лицей
Харьковский университетский основан на базе Харьковского государственного университета. Заведение является правопреемником Государственного университетского лицея и Харьковского университетского лицея.
Учебное заведение включает:
- специализированную школу I-II степеней с углубленным изучением иностранных языков (английского, немецкого, французского, китайского);
- лицей — учебное заведение ІІІ степени с многопрофильным обучением и допрофессиональной подготовкой.
Литей №169
С 2008 года Харьковский лицей №169 (ранее Харьковская гимназия №169) — базовое экспериментальное учебное заведение всеукраинского уровня. В рамках научно-педагогического проекта "Интеллект Украины" лицей проводит опытно-экспериментальную работу по теме "Создание и сопровождение обучения, воспитания и развития академически одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста".
Харьковский лицей №169 предоставляет многопрофильное образование и социальную адаптацию детям от 6 до 17 лет, обеспечивая научно-теоретическую и общекультурную подготовку для способных и одаренных учащихся.
Напомним, в МОН разъяснили, как будет проходить обучение в школах, если не будет отопления. Руководство учебных заведений будет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения по формату обучения.
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