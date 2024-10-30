Рейтинг школ Харькова по результатам НМТ 2024 года

Тестирование в школе. Фото: tutorabcchinese.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Национальный мультипредметный тест в 2024 году сдавали учащиеся 221 школы или учебных заведений Харькова. По итогам тестирования можно понять, воспитанники какой школы были наиболее успешными, а значит и где дают лучшее образование.

Новини.LIVE рассказывают о 10 школах Харькова, ученики которых лучше всего сдавали национальный мультипредметный тест.

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Что такое национальный мультипредметный тест и как его сдавали в 2024 году

В 2024 году украинские выпускники школ сдавали национальный мультипредметный тест (НМТ), адаптированный к условиям военного времени и заменяющий традиционное ВНО. Результаты этого теста необходимы для поступления в высшие учебные заведения страны. В этом году сдача НМТ стала обязательной даже для абитуриентов творческих и спортивных специальностей. Экзамен включает четыре предмета: три обязательных и один по выбору.

Обязательные предметы:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Предметы по выбору:

иностранный язык;

украинская литература;

физика;

химия;

биология;

география.

Для участия в конкурсном отборе нужно было набрать не менее 15% правильных ответов по каждому предмету. Минимальное количество правильных ответов требуется для получения 100 рейтинговых баллов:

5 баллов — по математике, иностранному языку и физике;

6 баллов — по химии;

7 баллов — по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии;

8 баллов — по истории Украины.

Этот порог позволяет получить итоговую оценку в диапазоне от 100 до 200 баллов и участвовать во вступительной кампании в украинские вузы.

Портал "Освіта.ua" составил рейтинг школ Харькова на основе результатов НМТ, которые сдавали выпускники в 2024 году. Рейтинг учитывает средний балл по всем предметам теста и общее количество экзаменов, проведенных в каждом учебном заведении.

ТОП-10 лучших школ Харькова

ТОП-10 лучших школ Харькова. Инфографика: Новини.LIVE

Лицей №173

Лицей №173 входит в 100 лучших школ Украины. В учебном заведении функционирует 21 класс, в которых учатся 504 учащихся. Педагогический коллектив состоит из 34 сотрудников. Лицей специализируется на филологии, иностранных языках и математике.

Лицей №173. Фото: facebook.com

Лицей №9

Лицей был основан в 1956 году. В нем работает 31 учитель, среди которых один имеет звание "учитель-методист" и четверо — звание "старший учитель". Двое педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Украины.

Учебное заведение специализируется на исследовании информационных технологий. Лицей гордится своими выпускниками, среди которых Екатерина Зубкова, чемпионка Европы 2004 года по плаванию; Людмила Рыжкова, чемпионка Украины 2005 года по художественной гимнастике и Богдан Мешков, чемпион мира 2003 года по спортивному рок-н-роллу.

Лицей №9. Фото: facebook.com

"Авторская школа Бойко"

Учебно-воспитательный комплекс "Авторская школа Бойко" был основан в 1994 году. В школе уделяется особое внимание углубленному изучению математики и английского языка, а учащиеся сдают экзамены по программе Cambridge English Language Assessment.

Кроме школьного обучения, комплекс включает в себя детский сад для детей 3–6 лет, летний лагерь для детей 6–16 лет, языковую школу Boiko Startup и бассейн.

Авторская школа Бойко. Фото: facebook.com

Физико-математический научный лицей №27

Харьковский физико-математический научный лицей №27 — это образовательное учреждение с физико-математическим уклоном, расположенное в старинном здании XIX века. За столетие школа неоднократно меняла назначение — от торговой школы до военных курсов. Статус лицея был присвоен в 1990 году.

Для учащихся 3–4 классов организованы подготовительные курсы, которые помогают им подготовиться к поступлению в лицей. Введение требует сдачи экзамена. При успешном прохождении (минимум 20 баллов) учащийся проходит собеседование с директором и преподавателями, по итогам которого принимается решение о зачислении. Учебный процесс в лицее начинается с 5-го класса и продолжается до 11-го. Основное направление обучения — физико-математическое.

Физико-математический научный лицей №27. Фото: wikimedia.org

Академический лицей №45

Харьковский академический лицей № 45 Харьковского городского совета - учебное заведение для талантливой и одаренной молодежи. В его структуру входят группы дошкольного образования, специализированная начальная школа с углубленным изучением иностранного языка (1-4 класса) и полипрофильная гимназия (5-11 классы).

Академический лицей №45. Фото: facebook.com

Харьковский частный лицей "Лествица"

Как отмечается на сайте учебного заведения, в лицее создаются условия для всестороннего развития учащихся. Главной задачей школы является создание благоприятной среды для формирования гармоничной и развитой личности.

Кроме группы продленного дня здесь работают различные секции и кружки, включая многоборье, шахматы, хореографию, изобразительное и прикладное искусство, а также кружок "Юный физик" и хор.

Харьковский частный лицей "Лествица". Фото: shkolyar.org.ua

Лицей №47

Харьковский лицей №47 — общеобразовательное учреждение ІІ–ІІІ степеней с профильным обучением по естественно-математическому, общественно-гуманитарному и технологическому направлениям.

Основные задачи гимназии включают в себя поиск, отбор и развитие способных и талантливых учащихся, создание условий для раскрытия их природных способностей и поддержание атмосферы успеха для каждого ученика и педагога.

Учащиеся гимназии регулярно становятся победителями всеукраинских этапов ученических олимпиад, конкурса защиты научных трудов МАН, международных олимпиад и конференций, а также интернет-олимпиад и турниров.

Лицей №47. Фото: gymnasium47.edu.kh.ua

Лицей №161 "Импульс"

Лицей №161 "Импульс" открыл свои двери в 1988 году. Как отмечается на сайте учебного заведения, главными задачами лицея есть создание условий для получения учащимися образования сверх государственного образовательного уровня. А также осуществление научно-практической подготовки талантливой молодежи, обогащение потенциала государства и предоставление учащимся возможностей реализации индивидуальных творческих потребностей.

Лицей №161 "Импульс". Фото: impuls.kharkov.com

Харьковский университетский лицей

Харьковский университетский основан на базе Харьковского государственного университета. Заведение является правопреемником Государственного университетского лицея и Харьковского университетского лицея.

Учебное заведение включает:

специализированную школу I-II степеней с углубленным изучением иностранных языков (английского, немецкого, французского, китайского);

лицей — учебное заведение ІІІ степени с многопрофильным обучением и допрофессиональной подготовкой.

Харьковский университетский лицей. Фото: wikimapia.org

Литей №169

С 2008 года Харьковский лицей №169 (ранее Харьковская гимназия №169) — базовое экспериментальное учебное заведение всеукраинского уровня. В рамках научно-педагогического проекта "Интеллект Украины" лицей проводит опытно-экспериментальную работу по теме "Создание и сопровождение обучения, воспитания и развития академически одаренных детей дошкольного и младшего школьного возраста".

Харьковский лицей №169 предоставляет многопрофильное образование и социальную адаптацию детям от 6 до 17 лет, обеспечивая научно-теоретическую и общекультурную подготовку для способных и одаренных учащихся.

Лицей №169. Фото: vgorode.ua

Напомним, в МОН разъяснили, как будет проходить обучение в школах, если не будет отопления. Руководство учебных заведений будет самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения по формату обучения.

Также мы рассказывали ученики каких классов имеют право на бесплатное питание в школах. Раньше право на получение питания имели только дети по льготным категориям.