Рейтинг шкіл Харкова за результатами НМТ 2024 року

Тестування у школі. Фото: tutorabcchinese.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Національний мультипредметний тест у 2024 році складали учні 221 школи або навчальних закладів Харкова. За підсумками тестування можна зрозуміти вихованці якої школи були найбільш успішними, а отже й де дають кращу освіту.

Новини.LIVE розповідають про 10 шкіл Харкова, учні яких найкраще складали національний мультипредметний тест.

Читайте також:

Що таке національний мультипредметний тест та як його складали у 2024 році

У 2024 році українські випускники шкіл складали національний мультипредметний тест (НМТ), який адаптований до умов воєнного часу та замінює традиційне ЗНО. Результати цього тесту необхідні вступу до вищих навчальних закладів країни. Цього року здавання НМТ стало обов'язковим навіть для абітурієнтів творчих та спортивних спеціальностей. Іспит включає чотири предмети: три обов'язкові та один на вибір.

Обов'язкові предмети:

українська мова;

математика;

історія України.

Предмети на вибір:

іноземна мова;

українська література;

фізика;

хімія;

біологія;

географія.

Для участі у конкурсному відборі потрібно було набрати не менше 15% правильних відповідей з кожного предмета. Мінімальна кількість правильних відповідей, потрібна для отримання 100 рейтингових балів:

5 балів — з математики, іноземної мови та фізики;

6 балів — з хімії;

7 балів — з української мови, української літератури, географії та біології;

8 балів — з історії України.

Цей поріг дозволяє отримати підсумкову оцінку в діапазоні від 100 до 200 балів та брати участь у вступній кампанії до українських вишів.

Портал "Освіта.ua" склав рейтинг шкіл Харкова на основі результатів НМТ, які складали випускники у 2024 році. Рейтинг враховує середній бал з усіх предметів тесту та загальну кількість іспитів, проведених у кожному навчальному закладі.

ТОП-10 найкращих шкіл Харкова

ТОП-10 найкращих шкіл Харкова. Інфографіка: Новини.LIVE

Ліцей №173

Ліцей №173 входить до 100 найкращих шкіл України. У навчальному закладі функціонує 21 клас, у яких навчаються 504 учні. Педагогічний колектив складається із 34 співробітників. Ліцей спеціалізується на філології, іноземних мовах та математиці.

Ліцей №173. Фото: facebook.com

Ліцей №9

Ліцей був заснований у 1956 році. У ньому працюють 31 учитель, серед яких один має звання "вчитель-методист" та четверо – звання "старший учитель". Двоє педагогів нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Навчальний заклад спеціалізується на дослідженні інформаційних технологій. Ліцей пишається своїми випускниками, серед яких Катерина Зубкова, чемпіонка Європи 2004 року з плавання; Людмила Рижкова, чемпіонка України 2005 року з художньої гімнастики та Богдан Мєшков, чемпіон світу 2003 року зі спортивного рок-н-ролу.

Ліцей №9. Фото: facebook.com

"Авторська школа Бойка"

Навчально-виховний комплекс "Авторська школа Бойка" було засновано 1994 року. У школі приділяється особлива увага до поглибленого вивчення математики та англійської мови, а учні складають іспити за програмою Cambridge English Language Assessment.

Крім шкільного навчання, комплекс включає дитячий садок для дітей 3–6 років, літній табір для дітей 6–16 років, мовну школу Boiko Startup та басейн.

Авторська школа Бойка. Фото: facebook.com

Фізико-математичний науковий ліцей №27

Харківський фізико-математичний науковий ліцей №27 — це освітня установа з фізико-математичним ухилом, розташована у старовинній будівлі ХІХ століття. За століття школа неодноразово змінювала призначення — від торгової школи до воєнних курсів. Статус ліцею було присвоєно 1990 року.

Для учнів 3–4 класів організовано підготовчі курси, які допомагають їм підготуватися до вступу до ліцею. Вступ вимагає складання іспиту. За успішного проходження (мінімум 20 балів) учень проходить співбесіду з директором та викладачами, за підсумками якої приймається рішення про зарахування. Навчальний процес у ліцеї починається з 5 класу та триває до 11 класу. Основний напрямок навчання — фізико-математичний.

Фізико-математичний науковий ліцей №27. Фото: wikimedia.org

Академічний ліцей №45

Харківський академічний ліцей № 45 Харківської міської ради" – навчальний заклад для талановитої та обдарованої молоді. До його структури входять групи дошкільної освіти, спеціалізована початкова школа з поглибленим вивченням іноземної мови (1–4 класи) та поліпрофільна гімназія (5–11 класи).

Академічний ліцей №45. Фото: facebook.com

Харківський приватний ліцей "Лєствіца"

Як зазначається на сайті навчального закладу, у ліцеї створюються умови для всебічного розвитку учнів. Головним завданням школи є створення сприятливого середовища для формування гармонійної та розвиненої особистості.

Крім групи продовженого дня, тут працюють різноманітні секції та гуртки, включаючи багатоборство, шахи, хореографію, образотворче та прикладне мистецтво, а також гурток "Юний фізик" та хор.

Харківський приватний ліцей "Лєствіца". Фото: shkolyar.org.ua

Ліцей №47

Харківський ліцей №47 — загальноосвітня установа II–III ступенів з профільним навчанням з природничо-математичного, суспільно-гуманітарного та технологічного напрямів.

Основні завдання гімназії включають пошук, відбір та розвиток здібних та талановитих учнів, створення умов для розкриття їх природних здібностей та підтримання атмосфери успіху для кожного учня та педагога.

Учні гімназії регулярно стають переможцями всеукраїнських етапів учнівських олімпіад, конкурсу захисту наукових праць МАН, міжнародних олімпіад та конференцій, а також інтернет-олімпіад та турнірів.

Ліцей №47. Фото: gymnasium47.edu.kh.ua

Ліцей №161 "Імпульс"

Ліцей №161 "Імпульс" відчинив свої двері у 1988 році. Як зазначається на сайті навчального закладу, головними завданнями ліцею є створення умов для здобуття учнями освіти понад державного освітнього рівня. А також здійснення науково-практичної підготовки талановитої молоді, збагачення потенціалу держави та надання учням можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб.

Ліцей №161 "Імпульс". Фото: impuls.kharkov.com

Харківський університетський ліцей

Харківський університетський було засновано на базі Харківського державного університету. Заклад є правонаступником Державного університетського ліцею та Харківського університетського ліцею.

Навчальний заклад включає:

спеціалізовану школу І-II ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської, німецької, французької, китайської);

ліцей — навчальний заклад III ступеня з багатопрофільним навчанням та допрофесійною підготовкою.

Харківський університетський ліцей. Фото: wikimapia.org

Ліцей №169

З 2008 року Харківський ліцей №169 (раніше Харківська гімназія №169) є базовим експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня. У рамках науково-педагогічного проєкту "Інтелект України" ліцей проводить дослідно-експериментальну роботу на тему "Створення та супровід навчання, виховання та розвиток академічно обдарованих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку".

Харківський ліцей №169 надає багатопрофільну освіту та соціальну адаптацію дітям від 6 до 17 років, забезпечуючи науково-теоретичну та загальнокультурну підготовку для здібних та обдарованих учнів.

Ліцей №169. Фото: vgorode.ua

Нагадаємо, у МОН роз'яснили, як відбуватиметься навчання у школах, якщо не буде опалення. Керівництво навчальних закладів буде самостійно оцінювати ситуацію та ухвалювати рішення щодо формату навчання.

Також ми розповідали учні яких класів мають право на безоплатне харчування в школах. Раніше право на отримання харчування мали лише діти з пільгових категорій.