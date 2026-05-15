Топливо в Харькове дешевеет: стоимость на АЗС 15 мая

Топливо в Харькове дешевеет: стоимость на АЗС 15 мая

Дата публикации 15 мая 2026 16:31
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 15 мая, на автозаправочных станциях Харьковской области наблюдается дальнейшее снижение стоимости большинства видов топлива. Наметившаяся накануне тенденция к удешевлению усилилась, затронув почти все категории энергоносителей, кроме стабильного бензина А-92.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо

По данным Минфина, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

  • бензин А-95 премиум — 77,57 грн/л;
  • бензин А-95 — 72,62 грн/л;
  • бензин А-92 — 67,03 грн/л;
  • дизельное топливо — 87,54 грн/л;
  • автомобильный газ — 47,67 грн/л.

Стоимость топлива на АЗС

Согласно актуальным показателям сетей АЗС в регионе, цены на стелах выглядят следующим образом:

  • OKKO и WOG: премиальный А-95+ держится на отметке 80,90 грн/л, А-95 — 77,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, автогаз — 48,90 грн/л.
  • SOCAR: за литр А-95+ просят 79,90 грн/л, А-95 стоит 76,90 грн/л, дизельное топливо — 88,90 грн/л, а газ — 49,98 грн/л.
  • Ovis: бензин А-95+ стоит 77,49 грн/л, А-95 — 74,49 грн/л, А-92 - 70,49 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, газ — 46,99 грн/л.
  • UPG: А-95+ предлагают по 76,90 грн/л, А-95 — по 74,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.
  • UKRNAFTA и U.GO: А-95 и А-95+ (в Укрнафте) стоят 71,90 грн/л, А-92 — 66,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.
  • Marshal: стоимость А-95+ составляет 74,99 грн/л, А-95 - 71,99 грн/л, дизель - 86,49 грн/л, газ - 46,99 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 можно найти по 69,99 грн/л, дизель — 85,79 грн/л, газ — 46,99 грн/л.
  • Brent Oil: предлагает наиболее бюджетные варианты: А-95 за 66,85 грн/л, А-92 за 64,85 грн/л, дизель за 86,75 грн/л и газ за 47,45 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с 14 мая

Анализ рыночной ситуации за последние сутки демонстрирует положительную динамику для водителей. По сравнению с четвергом, 14 мая, средние цены изменились так:

  • Бензин А-95 наконец прекратил рост и подешевел на 7 копеек (с 72,69 грн/л до 72,62 грн/л).
  • Дизельное топливо сбросило еще 10 копеек — сегодня его цена составляет 87,54 грн/л против вчерашних 87,64 грн/л.
  • Автомобильный газ продемонстрировал самое ощутимое снижение, подешевев сразу на 30 копеек (с 47,97 грн/л до 47,67 грн/л).
  • Бензин А-95+ и А-92 сохранили стабильность и остались на уровне вчерашних показателей.

Почему цены продолжают падать

Эксперты отмечают, что на рынке топлива Харьковщины продолжается процесс стабилизации. Снижение цены на газ и дизель обусловлено достаточными объемами ресурса в сетях и постепенным снижением оптовых цен. Также положительно влияет на рынок стабильный курс гривны и адаптация логистики к сложным условиям региона.

Несмотря на положительные сдвиги, риски, связанные с враждебными атаками на энергетическую инфраструктуру, остаются ключевым фактором, сдерживающим более радикальное падение цен. Напомним, что конечная стоимость топлива на конкретной заправке может отличаться от средних данных из-за действия программ лояльности и индивидуальной ценовой политики сетей АЗС.

Как сообщали Новини.LIVE, в пятницу , 15 мая, в городе временно изменили движение трамваев №5 и №8. Из-за проблем с энергоснабжением вагоны не могут курсировать по части маршрута. Для пассажиров запустили автобус, который будет курсировать между двумя конечными остановками.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

цены на топливо Харьков АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
