Пальне у Харкові дешевшає: вартість на АЗС 15 травня

У п'ятницю, 15 травня, на автозаправних станціях Харківської області спостерігається подальше зниження вартості більшості видів пального. Тенденція до здешевлення, що намітилася напередодні, посилилася, торкнувшись майже всіх категорій енергоносіїв, окрім стабільного бензину А-92.

Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне

За даними Мінфіну, середня вартість пального в Харківському регіоні сьогодні становить:

бензин А-95 преміум — 77,57 грн/л;

бензин А-95 — 72,62 грн/л;

бензин А-92 — 67,03 грн/л;

дизельне пальне — 87,54 грн/л;

автомобільний газ — 47,67 грн/л.

Вартість пального на АЗС

Згідно з актуальними показниками мереж АЗС у регіоні, ціни на стелах виглядають наступним чином:

OKKO та WOG: преміальний А-95+ тримається на позначці 80,90 грн/л, А-95 — 77,90 грн/л, дизель — 89,90 грн/л, автогаз — 48,90 грн/л.

SOCAR: за літр А-95+ просять 79,90 грн/л, А-95 вартує 76,90 грн/л, дизельне пальне — 88,90 грн/л, а газ — 49,98 грн/л.

Ovis: бензин А-95+ коштує 77,49 грн/л, А-95 — 74,49 грн/л, А-92 — 70,49 грн/л, дизель — 88,40 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

UPG: А-95+ пропонують по 76,90 грн/л, А-95 — по 74,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, автогаз — 46,90 грн/л.

UKRNAFTA та U.GO: А-95 та А-95+ (в Укрнафті) коштують 71,90 грн/л, А-92 — 66,90 грн/л, дизель — 86,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Marshal: вартість А-95+ становить 74,99 грн/л, А-95 — 71,99 грн/л, дизель — 86,49 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 можна знайти по 69,99 грн/л, дизель — 85,79 грн/л, газ — 46,99 грн/л.

Brent Oil: пропонує найбільш бюджетні варіанти: А-95 за 66,85 грн/л, А-92 за 64,85 грн/л, дизель за 86,75 грн/л та газ за 47,45 грн/л.

Як змінилися ціни порівняно з 14 травня

Аналіз ринкової ситуації за останню добу демонструє позитивну динаміку для водіїв. Порівняно з четвергом, 14 травня, середні ціни змінилися так:

Бензин А-95 нарешті припинив ріст і подешевшав на 7 копійок (з 72,69 грн/л до 72,62 грн/л).

Дизельне пальне скинуло ще 10 копійок — сьогодні його ціна становить 87,54 грн/л проти вчорашніх 87,64 грн/л.

Автомобільний газ продемонстрував найвідчутніше зниження, здешевшавши одразу на 30 копійок (з 47,97 грн/л до 47,67 грн/л).

Бензин А-95+ та А-92 зберегли стабільність і залишилися на рівні вчорашніх показників.

Чому ціни продовжують падати

Експерти відзначають, що на ринку пального Харківщини триває процес стабілізації. Зниження ціни на газ та дизель зумовлене достатніми обсягами ресурсу в мережах та поступовим зниженням оптових цін. Також позитивно впливає на ринок стабільний курс гривні та адаптація логістики до складних умов регіону.

Попри позитивні зрушення, ризики, пов'язані з ворожими атаками на енергетичну інфраструктуру, залишаються ключовим чинником, що стримує більш радикальне падіння цін. Нагадаємо, що кінцева вартість пального на конкретній заправці може відрізнятися від середніх даних через дію програм лояльності та індивідуальну цінову політику мереж АЗС.

