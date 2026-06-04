Топливо в Харькове подешевело: стоимость на АЗС 4 июня

Колонки на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 4 июня 2026 года, на заправках Харьковской областизафиксировано некоторое снижение цен на некоторые популярные виды топлива, тогда как другие позиции демонстрируют абсолютную стабильность. После периода колебаний стоимость высокооктанового бензина и стандартного А-95 несколько пошла на спад.

Об этом сообщает Новин.LIVE со ссылкой на данные мониторинга профильных порталов.

Средние цены на топливо

По последним данным, средняя стоимость топлива в Харьковском регионе сегодня составляет:

Бензин А-95 премиум (А-95+) — 79,56 грн/л;

Бензин А-95 — 75,11 грн/л;

Бензин А-92 — 69,91 грн/л;

Дизельное топливо (ДТ) — 85,92 грн/л;

Автомобильный газ — 46,31 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ рынка за последние сутки свидетельствует о незначительном улучшении ситуации для водителей. В частности, премиальный бензин марки А-95+ подешевел на 28 копеек — со вчерашних 79,84 грн/л до 79,56 грн/л. Также положительную динамику продемонстрировал популярный бензин А-95, который сбросил 4 копейки по сравнению с показателем 3 июня (цена упала с 75,15 грн/л до 75,11 грн/л).

В то же время стоимость бензина А-92 (69,91 грн/л), дизельного топлива (85,92 грн/л) и автомобильного газа (46,31 грн/л) осталась на уровне среды, 3 июня, без изменений.

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Стоимость топлива на АЗС Харьковской области

Согласно актуальным данным сетей заправок региона, ценники на стелах выглядят следующим образом:

OKKO и WOG: удерживают самые высокие позиции. Бензин А-95+ стоит 82,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, дизельное топливо — 88,90 грн/л, автогаз — 47,90 грн/л.

SOCAR: предлагает премиальный А-95+ по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизель — 87,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Ovis: цена на А-95+ составляет 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 - 73,40 грн/л, дизель - 85,90 грн/л, газ — 45,99 грн/л.

UPG: за литр А-95+ просят 77,40 грн/л, за А-95 — 75,40 грн/л, дизельное топливо стоит 84,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л.

UKRNAFTA: бензин А-95+ и А-95 стоят одинаково — 74,90 грн/л, А-92 предлагают по 69,90 грн/л, дизель стоит 85,90 грн/л, автогаз — 45,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 стоит 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л.

AMIC: предлагает А-95 по 74,99 грн/л, а дизельное топливо — по 83,99 грн/л (А-95+, А-92 и газ отсутствуют).

Marshal: А-95+ стоит 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 82,99 грн/л, газ — 45,79 грн/л.

БРСМ-Нафта и ДНЕПРНАФТА: демонстрируют идентичные цены на бензин А-95 — 73,99 грн/л и дизель — 82,99 грн/л. Однако газ на ДНЕПРНАФТЕ несколько дешевле — 45,29 грн/л против 45,79 грн/л на БРСМ.

Rodnik: А-95 здесь стоит 71,99 грн/л, дизель — 87,99 грн/л, автомобильный газ — 45,49 грн/л.

SUN OIL: бензин А-95 можно приобрести за 71,99 грн/л, А-92 — за 68,49 грн/л, дизель — за 84,69 грн/л, а газ — за 46,59 грн/л.

Brent Oil: предлагает самые низкие цены на бензин. А-95 стоит 69,85 грн/л, А-92 — 67,85 грн/л, дизель — 83,95 грн/л, газ — 45,75 грн/л.

Почему цены начали колебаться

Ситуация с топливом в Харьковской области остается под влиянием факторов безопасности. Постоянные риски для топливной инфраструктуры из-за вражеских атак заставляют операторов закладывать дополнительные расходы в стоимость топлива, что сдерживает рынок от более существенного падения цен. Кроме того, ключевым ориентиром для импортного ресурса остается стабильность курса национальной валюты.

Отметим, цены на стелах конкретных сетей АЗС могут отличаться от среднерегиональных показателей в зависимости от маркетинговой политики компаний и программ лояльности для клиентов.

Как сообщали Новини.LIVE, 26 мая в Харькове временно ограничивали доступ к двум выходам в метро. Причина — ремонтные работы в подуличных переходах на станциях "Левада" и "Научная". Пассажиров просят заранее планировать маршрут и пользоваться другими выходами. Ограничения действовали до вечера.

Также Новини.LIVE писали, что в харьковском метрополитене планируют ввести музыкальное сопровождение на станциях. Инициатива должна сделать пребывание пассажиров более спокойным и комфортным. В метро говорят, что это поможет снизить уровень стресса в сложное время. Первые тестирования могут начать уже на одной из станций.