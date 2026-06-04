Пальне у Харкові подешевшало: вартість на АЗС 4 червня

Колонки на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 4 червня 2026 року, на заправках Харківської області зафіксовано певне зниження цін на деякі популярні види пального, тоді як інші позиції демонструють абсолютну стабільність. Після періоду коливань вартість високооктанового бензину та стандартного А-95 дещо пішла на спад.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані моніторингу профільних порталів.

Середні ціни на пальне

За останніми даними, середня вартість пального в Харківському регіоні сьогодні становить:

Бензин А-95 преміум (А-95+) — 79,56 грн/л;

Бензин А-95 — 75,11 грн/л;

Бензин А-92 — 69,91 грн/л;

Дизельне пальне (ДП) — 85,92 грн/л;

Автомобільний газ — 46,31 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз ринку за останню добу свідчить про незначне поліпшення ситуації для водіїв. Зокрема, преміальний бензин марки А-95+ подешевшав на 28 копійок — з учорашніх 79,84 грн/л до 79,56 грн/л. Також позитивну динаміку продемонстрував популярний бензин А-95, який скинув 4 копійки порівняно з показником 3 червня (ціна впала з 75,15 грн/л до 75,11 грн/л).

Водночас вартість бензину А-92 (69,91 грн/л), дизельного пального (85,92 грн/л) та автомобільного газу (46,31 грн/л) залишилася на рівні середи, 3 червня, без жодних змін.

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Вартість пального на АЗС Харківщини

Згідно з актуальними даними мереж заправок регіону, цінники на стелах виглядають наступним чином:

OKKO та WOG: утримують найвищі позиції. Бензин А-95+ коштує 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельне пальне — 88,90 грн/л, автогаз — 47,90 грн/л.

SOCAR: пропонує преміальний А-95+ по 81,90 грн/л, А-95 — по 78,90 грн/л, дизель — 87,90 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

Ovis: ціна на А-95+ становить 79,90 грн/л, А-95 — 76,90 грн/л, А-92 — 73,40 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, газ — 45,99 грн/л.

UPG: за літр А-95+ просять 77,40 грн/л, за А-95 — 75,40 грн/л, дизельне пальне коштує 84,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л.

UKRNAFTA: бензин А-95+ та А-95 коштують однаково — 74,90 грн/л, А-92 пропонують по 69,90 грн/л, дизель вартує 85,90 грн/л, автогаз — 45,90 грн/л.

U.GO: бензин А-95 коштує 74,90 грн/л, А-92 — 69,90 грн/л, дизель — 85,90 грн/л, газ — 45,90 грн/л.

AMIC: пропонує А-95 по 74,99 грн/л, а дизельне пальне — по 83,99 грн/л (А-95+, А-92 та газ відсутні).

Marshal: А-95+ вартує 76,99 грн/л, А-95 — 73,99 грн/л, дизель — 82,99 грн/л, газ — 45,79 грн/л.

БРСМ-Нафта та ДНІПРОНАФТА: демонструють ідентичні ціни на бензин А-95 — 73,99 грн/л та дизель — 82,99 грн/л. Проте газ на ДНІПРОНАФТІ дещо дешевший — 45,29 грн/л проти 45,79 грн/л на БРСМ.

Rodnik: А-95 тут коштує 71,99 грн/л, дизель — 87,99 грн/л, автомобільний газ — 45,49 грн/л.

SUN OIL: бензин А-95 можна придбати за 71,99 грн/л, А-92 — за 68,49 грн/л, дизель — за 84,69 грн/л, а газ — за 46,59 грн/л.

Brent Oil: пропонує найнижчі ціни на бензин. А-95 коштує 69,85 грн/л, А-92 — 67,85 грн/л, дизель — 83,95 грн/л, газ — 45,75 грн/л.

Чому ціни почали коливатися

Ситуація з пальним в Харківській області залишається під впливом безпекових факторів. Постійні ризики для паливної інфраструктури через ворожі атаки змушують операторів закладати додаткові витрати у вартість пального, що стримує ринок від більш суттєвого падіння цін. Крім того, ключовим орієнтиром для імпортного ресурсу залишається стабільність курсу національної валюти.

Зазначимо, ціни на стелах конкретних мереж АЗС можуть відрізнятися від середньорегіональних показників залежно від маркетингової політики компаній та програм лояльності для клієнтів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 26 травня у Харкові тимчасово обмежували доступ до двох виходів у метро. Причина — ремонтні роботи у підвуличних переходах на станціях "Левада" та "Наукова". Пасажирів просять заздалегідь планувати маршрут і користуватися іншими виходами. Обмеження діяли до вечора.

Також Новини.LIVE писали, що у харківському метрополітені планують запровадити музичний супровід на станціях. Ініціатива має зробити перебування пасажирів більш спокійним і комфортним. У метро кажуть, що це допоможе знизити рівень стресу у складний час. Перші тестування можуть почати вже на одній зі станцій.