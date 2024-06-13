В Харьковской области 2-летний ребенок утонул в бассейне

Ребенок в бассейне. Иллюстративное фото: t1.ua

В селе Коропово Чугуевского района Харьковской области вчера, 12 июня, утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла в бассейне на территории частного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в четверг, 13 июня.

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Трагедия в бассейне Харьковской области

"Трагедия произошла вчера, 12 июня, на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района Харьковщины. Мальчик утонул в стационарном бассейне", — сообщили в ГСЧС.

Сообщение ГСЧС в Telegram

В настоящее время устанавливаются все причины происшествия. Только за неделю в Украине на водоемах погибли 7 детей. А с начала года этот показатель составил уже более 30 несовершеннолетних.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что в течение выходных, 1 и 2 июня, в Украине резко увеличились случаи утопления. Всего во время купания в озерах утонули пять человек.

В Хмельницкой области в воскресенье, 2 июня, утонули двое детей.