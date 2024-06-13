Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Трагедия на Харьковщине — двухлетний ребенок утонул в бассейне arrow

Трагедия на Харьковщине — двухлетний ребенок утонул в бассейне

13 июня 2024 12:23
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харьковской области 2-летний ребенок утонул в бассейне
Ребенок в бассейне. Иллюстративное фото: t1.ua
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В селе Коропово Чугуевского района Харьковской области вчера, 12 июня, утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла в бассейне на территории частного дома.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Трагедия в бассейне Харьковской области

"Трагедия произошла вчера, 12 июня, на территории частной усадьбы в селе Коропово Чугуевского района Харьковщины. Мальчик утонул в стационарном бассейне", — сообщили в ГСЧС.

Сообщения ГСЧС
Сообщение ГСЧС в Telegram

В настоящее время устанавливаются все причины происшествия. Только за неделю в Украине на водоемах погибли 7 детей. А с начала года этот показатель составил уже более 30 несовершеннолетних.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что в течение выходных, 1 и 2 июня, в Украине резко увеличились случаи утопления. Всего во время купания в озерах утонули пять человек.

В Хмельницкой области в воскресенье, 2 июня, утонули двое детей.

Украина
Харьков
трагедия
ребенок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту