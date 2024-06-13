У Харківській області потонула 2-річна дитина у басейні

Трагедія на Харківщині — дворічна дитина потонула в басейні
У селі Коропове Чугуївського району Харківської області вчора, 12 червня, потонув дворічний хлопчик. Трагедія сталась у басейні на території приватної садиби.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у четвер, 13 червня.
Трагедія у басейні на Харківщині
"Трагедія сталася вчора, 12 червня, на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні", — повідомили в ДСНС.
Наразі встановлюються всі причини події. Лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже більше 30 неповнолітніх.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що протягом вихідних, 1 та 2 червня, в Україні різко збільшились випадки утоплення. Загалом під час купання в озерах потонули п'ятеро людей.
У Хмельницькій області в неділю, 2 червня, потонули двоє дітей.
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