У Харківській області потонула 2-річна дитина у басейні

Дитина в басейні. Ілюстративне фото: t1.ua

У селі Коропове Чугуївського району Харківської області вчора, 12 червня, потонув дворічний хлопчик. Трагедія сталась у басейні на території приватної садиби.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у четвер, 13 червня.

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Трагедія у басейні на Харківщині

"Трагедія сталася вчора, 12 червня, на території приватної садиби у селі Коропове Чугуївського району на Харківщині. Хлопчик потонув у стаціонарному басейні", — повідомили в ДСНС.

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Наразі встановлюються всі причини події. Лише за тиждень в Україні на водоймах загинуло 7 дітей. А від початку року цей показник сягнув вже більше 30 неповнолітніх.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що протягом вихідних, 1 та 2 червня, в Україні різко збільшились випадки утоплення. Загалом під час купання в озерах потонули п'ятеро людей.

У Хмельницькій області в неділю, 2 червня, потонули двоє дітей.