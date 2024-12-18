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Трагически погибла известная волонтер из Харькова

18 декабря 2024 08:34
Ольга Антоновская - редактор
Трагическая потеря — погибла харьковская волонтер Евгения Духопельникова
Евгения Духопельникова. Фото: Facebook/Евгения Духопельникова
Ольга Антоновская - редактор

Трагически погибла харьковская волонтерка Евгения Духопельникова. Она помогала украинским военным еще со времен АТО.

О гибели сообщила подруга волонтера Екатерина Бережная в Facebook во вторник, 17 декабря.

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Екатерина Бережная не отметила, где и при каких обстоятельствах погибла волонтерка. Как сообщила женщина, она ждала, пока известят родителей Евгении, чтобы написать пост о потере подруги.

"Женя сегодня ночью трагически погибла. Я пол суток не могу осознать этот факт", — говорится в сообщении.

Погибла Евгения Духопельникова
Сообщения о смерти Евгении Духопельниковой. Фото: скриншот

Информации о похоронах Евгении Духопельниковой пока нет. Данные обнародуют со временем. Муж Евгении сейчас служит, без матери остались двое детей.

Евгения Духопельникова постоянно помогала украинским защитникам. В 2020 году женщина выпустила книгу "Девушки на войне. Путешествие Довбоклюя".

"Я не знаю, как рассказать, но война тогда — к Иловайску, к Дебальцево, к тяжелой осенней грязи и черному зимнему снегу — была совсем другой. Армия — раздетая, измученная, что теряет десятки людей ежедневно — но побеждает, — рвалась к границе. Из разбитых грузовиков бойцы в изорванных "дубках" показывали знак "Виктория" и улыбались на все зубы, махали руками и кричали. Армия рвалась к границе. И мы ехали туда же", — писала Духопельникова.

Напомним, на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко. Ему было 45 лет. Защитник Украины известен, в частности, по роли опришка Ивана Сабата в историческом фильме "Довбуш".

Военный и музыкант Юрий Мелофон погиб во время выполнения боевого задания. Он создавал ремиксы, а также писал свои песни.

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