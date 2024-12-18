Трагічна втрата — загинула харківська волонтерка Євгенія Духопельнікова

Євгенія Духопельникова. Фото: Facebook/Євгенія Духопельникова

Трагічно загинула харківська волонтерка Євгенія Духопельнікова. Вона допомагала українським військовим ще з часів АТО.

Про загибель повідомила подруга волонтерки Катерина Бережна у Facebook у вівторок, 17 грудня.

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Катерина Бережна не зазначила де та за яких обставин загинула волонтерка. Як повідомила жінка, вона чекала, поки сповістять батьків Євгенії, аби написати пост про втрату подруги.

"Женя сьогодні вночі трагічно загинула. Я пів доби не можу усвідомити цей факт", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про смерть Євгенії Духопельнікової. Фото: скриншот

Інформації про похорон Євгенії Духопельнікової поки немає. Дані оприлюднять згодом. Чоловік Євгенії зараз служить, без матері залишились двоє дітей.

Євгенія Духопельникова постійно допомагала українським оборонцям. У 2020 році жінка випустила книгу "Дівчата на війні. Подорож Довбоклюя".

"Я не знаю, як розповісти, але війна тоді — до Іловайська, до Дебальцевого, до тяжкого осіннього бруду і чорного зимового снігу — була зовсім іншою. Армія — роздягнена, змучена, що втрачає десятки людей щодня — але перемагає, — рвалася до кордону. З розбитих вантажівок бійці в подертих "дубках" показували знак "вікторі" й усміхалися на всі зуби, махали руками й кричали. Армія рвалася до кордону. І ми їхали туди ж", — писала Духопельникова.

Нагадаємо, на фронті загинув актор театру та кіно Яков Ткаченко. Йому було 45 років. Захисник України відомий, зокрема, за роллю опришка Івана Сабата в історичному фільмі "Довбуш".

Військовий і музикант Юрій Мелофон загинув під час виконання бойового завдання. Він створював ремікси, а також писав власні пісні. Після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ.