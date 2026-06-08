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Главная Харьков Трасса Харьков-Сумы под прицелом: Россия атакует украинские авто

Трасса Харьков-Сумы под прицелом: Россия атакует украинские авто

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 12:13
Трасса Харьков-Сумы под прицелом: Россия атакует украинские авто
Пораженные авто на трассе Харьков-Сумы. Фото: скриншот из видео

Российские войска начали активно атаковать важное транспортное сообщение между Харьковом и Сумами. Для ударов захватчики выбрали участок в районе Богодухова, который проходит всего в 20 километрах от государственной границы. Враг понимает значение этой логистической артерии, поэтому пытается перерезать движение транспорта. Украинские военные уже ищут способы, как защитить дорогу и остановить вражеские намерения.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал военный обозреватель, майор в отставке Алексей Гетьман, передает Новини.LIVE.

Почему РФ бьет по трассе

Участок возле Богодухова является наиболее уязвимым именно из-за своей близости к границе, что позволяет россиянам применять различные типы вооружения. Однако попытки врага масштабировать эти удары и полностью заблокировать сообщение пока проваливаются. Оккупанты используют ограниченное количество операторов и техники, которые находятся в зоне досягаемости украинской артиллерии и дронов. По словам военного эксперта, захватчики действовали бы значительно жестче, если бы имели для этого реальные силы.

"Давайте по военной логике, если могли, масштабировали бы. Они не масштабируют... Я уверен, что мы сделаем контрудар и они прекратятся... Когда они что-то начали, а потом не могут продолжить, то это не потому, что они какие-то "белые тапочки", а потому, что им не дали возможности это расширить и усилить. Вот что главное", — отмечает Алексей Гетьман.

Зона наибольшего риска

Сейчас любые украинские населенные пункты и дороги, расположенные ближе чем в 50 километрах от границы или линии фронта, находятся в постоянной опасности. ВСУ делают все возможное, активно работает разведка, чтобы уничтожать вражеские пусковые установки и дроны еще до момента атаки. Однако защитить каждый метр огромной границы физически невозможно, поэтому гражданским советуют по возможности выехать в более безопасные регионы.

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"Любые дороги, любые места наши, населенные пункты на дистанции ближе, чем 50 километров, ну, плюс-минус 50 километров, они, к сожалению, находятся в опасности... Полностью избежать рисков, ну, к сожалению, невозможно. Поэтому просто люди, которые могут выехать из этих мест, лучше выехать", — подытожил Алексей Гетьман.

Как сообщали Новини.LIVE, 6 и 7 июня, россияне атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. В Дергачевской громаде погиб мужчина, еще пять человек получили ранения в разных районах Харьковщины.

Также Новини.LIVE писали, что из-за постоянных ударов вражеских FPV-дронов власти Харьковщины вынуждены полностью перестраивать логистику и усиливать безопасность. Ключевой участок кольцевой дороги, которую заблокировали после майских атак, планируют защитить и открыть в ближайшее время. Одновременно в регионе разворачивают масштабное строительство под землей для защиты детей и студентов. Несмотря на сложную ситуацию и эвакуацию из прифронтовых громад, область активно финансирует оборону.

дороги Сумы Харьковская область
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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