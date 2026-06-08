Траса Харків-Суми під прицілом: Росія атакує українські авто

Уражені авто на трасі Харків-Суми. Фото: скриншот з відео

Російські війська почали активно атакувати важливе транспортне сполучення між Харковом і Сумами. Для ударів загарбники обрали ділянку в районі Богодухова, яка проходить усього за 20 кілометрів від державного кордону. Ворог розуміє значення цієї логістичної артерії, тому намагається перерізати рух транспорту. Українські військові вже шукають способи, як захистити дорогу та зупинити ворожі наміри.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман, передає Новини.LIVE.

Чому РФ б'є по трасі

Ділянка біля Богодухова є найбільш вразливою саме через свою близькість до кордону, що дозволяє росіянам застосовувати різні типи озброєння. Проте спроби ворога масштабувати ці удари та повністю заблокувати сполучення поки що провалюються. Окупанти використовують обмежену кількість операторів і техніки, які перебувають у зоні досяжності української артилерії та дронів. За словами військового експерта, загарбники діяли б значно жорсткіше, якби мали для цього реальні сили.

"Давайте з військової логіки, якщо могли, масштабували б. Вони не масштабують... Я впевнений, що ми зробимо контр-удар і вони припиняться... Коли вони щось почали, а потім не можуть продовжити, то це не тому, що вони якісь "білі тапочки", а тому, що їм не дали можливості це розширити і посилити. Вот що головне", — зазначає Олексій Гетьман.

Зона найбільшого ризику

Наразі будь-які українські населені пункти та дороги, розташовані ближче ніж за 50 кілометрів від кордону чи лінії фронту, перебувають у постійній небезпеці. ЗСУ роблять усе можливе, активно працює розвідка, щоб знищувати ворожі пускові установки та дрони ще до моменту атаки. Проте захистити кожен метр величезного кордону фізично неможливо, тому цивільним радять за можливості виїхати у безпечніші регіони.

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"Будь-які дороги, будь-які місця наші, населені пункти на дистанції ближче, ніж 50 кілометрів, ну, плюс-мінус 50 кілометрів, вони, на жаль, знаходяться в небезпеці... Повністю уникнути ризиків, ну, на жаль, неможливо. Тому просто люди, які можуть виїхати з цих місць, краще виїхати", — підсумував Олексій Гетьман.

Як повідомляли Новини.LIVE, 6 та 7 червня, росіяни атакували Харків і 17 населених пунктів області. У Дергачівській громаді загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення в різних районах Харківщини.

Також Новини.LIVE писали, що Через постійні удари ворожих FPV-дронів влада Харківщини змушена повністю перебудовувати логістику та посилювати безпеку. Ключову ділянку кільцевої дороги, яку заблокували після травневих атак, планують захистити та відкрити найближчим часом. Одночасно в регіоні розгортають масштабне будівництво під землею для захисту дітей та студентів. Попри складну ситуацію та евакуацію з прифронтових громад, область активно фінансує оборону.