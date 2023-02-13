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"Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

13 февраля 2023 08:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Основатель харьковского экопарка рассказал его судьбе
80% процентов застроек — их либо уже нет, либо мы их будем сносить
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковский экопарк более десяти лет был любимым местом отдыха для жителей и гостей города и домом для пяти тысяч животных. 24 февраля вражеские снаряды начали бомбить территории парка. Два месяца волонтеры и сотрудники вывозили четвероногих в безопасные места по всей Украине. К сожалению, не всех удалось спасти — часть из них погибла. Сам парк в результате обстрелов российской армии полностью уничтожен. Репортаж из харьковского экопарка и интервью с его основателем Александром Фельдманом — читайте далее в Новини.LIVE.

Масштабы разрушений

Мы встречаемся с Александром Фельдманом у главного входа экопарка. От некогда яркой вывески осталась только нарисованная обезьянка. Свободно заходить на территорию нельзя, ведь она заминирована, а также опасность в поврежденных деревьях, из которых в любой момент может упасть ветка. Основатель начинает экскурсию по "местам преступлений армии рф" из центрального здания парка, где зоологи ухаживали за маленькими экзотическими животными, а также разводили редких черепах. После попадания туда снаряда — все внутри полностью выгорело. Здание восстановлению не подлежит, как и большинство построек на территории экопарка.

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"Здесь 80% процентов застроек  их либо уже нет, либо мы их будем сносить. Здесь нужно все отстраивать с нуля",  говорит Александр Фельдман.

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Экопарк расположен на 200 гектарах леса. И все деревья вокруг повреждены от обломков снарядов или из-за взрывов. Мы проходим дальше и видим бывшие вольеры, где когда-то обитали большие кошки, клетки повредило в результате взрывов. Чуть рядом зона грызунов — за этими разбитыми витринами жили сурикаты, еноты и кролики.

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"Посмотрите, это не попадание обломков. Это шаровые отверстия. Здесь стояли люди и просто, играя, все это расстреливали, устроили тир. В этот момент здесь были животные, их просто убивали",  возмущается Фельдман.

Но самыми большими потерями для экопарка стали жизни животных. Когда из-за взрывов разрушались вольеры, из-за страха животные разбегались по лесу. Часть животных возвращалась сама, часть животных отлавливали. Так удалось вернуть часть копытных и очень много обезьян. Большое количество животных убежали среди тех, кто не вернулся лани и косули. Исчезло огромное количество птиц, а вся коллекция лебедей просто погибла. По подсчетам работников, они потеряли около 500 животных. И хотя большинство удалось эвакуировать, их подопечные умирали из-за пережитого стресса. Утратил экопарк и людей, которые ценой своей жизни пытались спасти животных.

"Двое парней, которые кормили животных и были застрелены. Еще двоих эти изверги поймали и убили, а потом спрятали в подвале, засыпав их досками. Также погиб пятнадцатилетний мальчик, который со своими родителями захотел стать волонтером, приехал сюда и взорвался на мине",  вспоминает владелец экопарка.

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Заминированность территории

Во время нашего интервью мы встречаем группу саперов, которые  занимаются разминированием этих территорий. Они напоминают нам, чтобы мы ходили только по расчищенным дорожкам, потому что под каждым завалом могут находиться боеприпасы. В частности, уже находили противотанковые и противопехотные мины.

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"Засорена территория дико. Особенно центральная аллея. Это и кассетные боеприпасы, в том числе зажигательные. Такого мы здесь много находили. А также "грады" и "ураганы". Особенно я уже несколько растяжек снял. Что ждет мою группу дальше, я не знаю. Мы работаем медленно и тщательно. По одному и тому же участку работаем несколько раз", — рассказывает начальник саперной группы "Кэш".

Александр Фельдман говорит, что пока вся территория не разминируется — они не могут начать разбирать завалы. Тем более, процесс тормозит снежная погода, когда выпадает снег, искать мины тяжелее и опаснее.

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"Нет достаточного количества саперов. Страна столкнулась с тем, что у нас заминированных площадей гораздо больше, чем наших возможностей их разминировать. Нам нужны, конечно, специалисты мероприятия, иначе это на это уйдет огромное количество времени", — рассказывает о проблемах в разминировании экопарка его основатель.

Каким экопарк будет в будущем

В харьковском экопарке не будут ждать окончания войны, чтобы начать восстанавливать парк. Уже сейчас рисуется новый проект, но для начала нужно территории полностью расчистить. Сейчас работники и волонтеры понемногу разбирают то, к чему есть доступ. Весной в парке хотят приступить к новому строительству.

"У нас тысячи сообщений от харьковчан "Верните животных домой". Постараемся не упустить время. Где мы сможем разминировать, убрать вот эти деревья, что представляют собой угрозу, где мы сможем расчистить дороги, туда будем забирать и возвращать наших животных",  рассказывает Фельдман ближайшие планы.

В будущем экопарк будет выглядеть совершенно иначе и будет строиться по европейским стандартам. Это будет уже не привычный нам зоопарк, где животные сидят в клетках, а парк, где они живут почти на свободе.

"То есть в больших вольерах, где сетка не видна самому зверю, то есть там он сможет свободно передвигаться. Это то, чего требует Европейский Союз, и мы этого придерживаемся", — описывает перспективы основатель парка.

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Животные из экопарка разъехались по всей Украине, большинство находится в харьковском зоопарке и Полтаве. Но как только появится возможность, они вернутся домой, уже к отстроенным вольерам. И уже первые вернулись — это трое оленей, которых волонтеры смогли вернуть после их побега.

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