Засновник харківського екопарку розповів його долю

80% відсотків забудов — їх або вже немає, або ми їх будемо зносити

Харківський екопарк більше десяти років був улюбленим місцем відпочинку для містян і гостей міста та домом для п'яти тисяч тварин. 24 лютого ворожі снаряди почали бомбити території парку. Два місяці волонтери та співробітники вивозили чотирилапих у безпечні місця по усій Україні. На жаль, не усіх вдалося врятувати — частина з них загинула. Сам парк внаслідок обстрілів російської армії повністю знищений. Репортаж із харківського екопарку та інтерв’ю з його засновником Олександром Фельдманом — читайте далі в Новини.LIVE.

Масштаби руйнувань

Ми зустрічаємося з Олександром Фельдманом біля головного входу екопарку. Від колись яскравої вивіски тут залишилась лише намальована мавпочка. Вільно заходити на територію не можна, адже вона замінована, а також небезпека у пошкоджених деревах, з яких у будь-який момент може впасти гілка. Засновник починає екскурсію "місцями злочинів армії рф" з центральної будівлі парку, де зоологи доглядали за маленькими екзотичними тваринами, а також розводили рідкісних черепах. Після потрапляння снаряду — все всередині повністю вигоріло. Будівля відновленню не підлягає, як і більшість споруд на території екопарку.

"Тут 80% відсотків забудов — їх або вже немає, або ми їх будемо зносити. Тут треба все відбудовувати з нуля", — каже Олександр Фельдман.

Екопарк розташований на 200 гектарах лісу. Й усі дерева навколо пошкоджені від уламків снарядів або через вибухи. Ми проходимо далі і бачимо колишні вольєри, де колись мешкали великі кішки, клітки пошкодило внаслідок вибухів. Трохи поруч зона гризунів — за цими розбитими вітринами жили сурікати, єноти та кролики.

"Подивіться, це не потрапляння уламків. Це кульові отвори. Тут стояли люди та просто, граючись, усе це розстрілювали, влаштували тир. В цей момент тут були тварини, їх просто вбивали", — обурюється Фельдман.

Але найбільшими втратами для екопарку стали життя тварин. Коли через вибухи руйнувались вольєри, через страх тварини розбігались по лісу. Частина тварин поверталася самі, частину тварин відловлювали. Так вдалось повернути частину копитних та дуже багато мавп. Велика кількість тварин втекла — серед тих, хто не повернувся лані та косулі. Зникла величезна кількість птахів, а вся колекція лебедів просто загинула. За підрахунками працівників, вони втратили близько 500 тварин. І хоч більшість вдалось евакуювати, їхні підопічні помирали через пережитий стрес. Втратив екопарк і людей, які ціною свого життя намагались врятувати тварин.

"Двоє хлопців, які годували тварин та були застрелені. Ще двох ці нелюди зловили та вбили, а потім сховали у підвалі, засипавши їх дошками. Також загинув п'ятнадцятирічний хлопчик, який зі своїми батьками захотів стати волонтером, приїхав сюди та підірвався на міні", — згадує власник екопарку.

Замінованість території

Під час нашого інтерв’ю ми зустріаємо групу саперів, які саме займаються розмінуванням цих територій. Вони нагадують нам, аби ми ходили тільки по розчищених доріжках, бо під кожним завалом можуть бути боєприпаси. Зокрема, вже знаходили протитанкові та протипіхотні міни.

"Засмічена територія дико. Особливо центральна алея. Це і касетні боєприпаси, зокрема запальні. Такого ми тут багато знаходили. А також "гради" та "урагани". Особливо я вже кілька розтяжок зняв. Що чекає мою групу далі, я не знаю. Ми працюємо повільно та ретельно. По одній і тій самій ділянці працюємо кілька разів", — розповідає начальник саперної групи "Кеш".

Олександр Фельдман каже, що поки всю територію не розмінують — вони не можуть почати розбирати завали. Тим більше процес гальмує сніжна погода, коли випадає сніг, шукати міни важче та небезпечно.

"Немає достатньої кількості саперів. Країна зіткнулася з тим, що у нас замінованих площ набагато більше, ніж наших можливостей їх розмінувати. Нам потрібні, звичайно, фахівці заходу, бо інакше це на це піде величезна кількість часу", — розповідає про проблеми у розміновуванні екопарку його засновник.

Яким екопарк буде у майбутньому

У харківському екопарку не чекатимуть закінчення війни, щоб почати його відновлювати парк. Вже зараз малюється новий проєкт, але для початку треба території повністю розчистити. Нині працівники та волонтери потроху розбирають те, до чого є доступ. Навесні у парку хочуть приступити до нового будівництва.

"В нас тисячі повідомлень від харків’ян "Поверніть тварин додому". Постараємося не прогаяти літа. Де ми зможемо розмінувати, прибрати ось ці дерева, які являють собою загрозу, де ми зможемо розчистити дороги, туди забиратимемо і повертатимемо наших тварин", — розповідає Фельдман наближчі плани.

В майбутньому екопарк буде мати вигляд абсолютно інший і будуватиметься за європейськими стандартами. Це буде вже незвичний нам зоопарк, де тварини сидять у клітках, а парк, де вони живуть майже на волі.

"Тобто у великих вольєрах, де сітка не видна самому звірові, тобто там він зможе вільно пересуватись. Це те, чого вимагає Європейський Союз і ми цього дотримаємось", — описує перспективи засновник парку.

Тварини з екопарку роз’їхались по усій Україні, більшість перебувають у харківському зоопарку та в Полтаві. Але як тільки з’явиться змога, вони повернуться додому, вже до відбудованих вольєрів. І вже є перші, хто повернувся — це троє оленів, яких волонтери змогли повернути після їхньох втечі.