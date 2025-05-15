3-я штурмовая бригада держит более 50 км фронта на Харьковщине

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр

3-я отдельная штурмовая бригада (ОШБр) удерживает более 50 км фронта на Харьковском направлении — это самый длинный участок обороны среди всех бригад Вооруженных сил Украины. В то же время российские войска несут значительно большие потери.

Об этом сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в интервью "Бутусов Плюс".

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По его словам, эта полоса порой расширяется до 60 км и остается одним из самых горячих участков на всей линии фронта. Бригада не только держит оборону, но и выполняет функцию "пожарной команды" для оперативно-тактической группировки, реагируя на самые сложные ситуации.

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Билецкий отметил, что на этом направлении российские войска, в частности 1-я танковая армия и 20-я общевойсковая армия, непрерывно атакуют украинские позиции. В то же время, благодаря лучшей пехоте, управлению, артиллерии и технологиям, потери врага существенно преобладают.

"Это бесконечно атакованный участок фронта. Справляется достойно, справляется на хорошем уровне. Наши потери с противником там уже давно даже не 3 или 5:1. Бывает, что когда противник активно действует, то 10:1, 12:1. Опять таки, почему так? У нас лучшая пехота, у нас лучшее управление, у нас сейчас лучшая среди бригад пехотных, лучшая артиллерия в стране", — отметил он.

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Только за одни сутки, как добавил командир, было подтверждено уничтожение 149 российских военных — это самая большая цифра потерь врага в сутки, официально зафиксированная с начала полномасштабной войны.

Он также подчеркнул, что украинские силы имеют значительное преимущество в технологиях: от разведывательных и ударных дронов до наземных роботизированных комплексов, а также средств радиоэлектронной борьбы и систем управления, которые существенно превосходят российские.

"Это объективная статистика, это не мое ощущение. Но самое главное, мы же на другом технологическом укладе. Беспилотные системы воздушного базирования, НРК — наземные роботизированные комплексы, системы контроля, разведки технической, радиоэлектронной борьбы и так далее, они у нас на порядок лучше противника", — пояснил Билецкий.

Напомним, Россия активно перебрасывает на фронт все больше и больше войск, чтобы компенсировать большие потери.

Также в Третий ОШБр побили рекорд по сбиванию дронов в Харьковской области.