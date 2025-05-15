3-тя штурмова бригада тримає понад 50 км фронту на Харківщині

Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр

3-тя окрема штурмова бригада (ОШБр) утримує понад 50 км фронту на Харківському напрямку — це найдовша ділянка оборони серед усіх бригад Збройних сил України. Водночас російські війська зазнають значно більших втрат.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю "Бутусов Плюс".

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За його словами, ця смуга часом розширюється до 60 км і залишається однією з найгарячіших ділянок на всій лінії фронту. Бригада не лише тримає оборону, а й виконує функцію "пожежної команди" для оперативно-тактичного угруповання, реагуючи на найскладніші ситуації.

Білецький наголосив, що на цьому напрямку російські війська, зокрема 1-а танкова армія та 20-а загальновійськова армія, безперервно атакують українські позиції. Водночас, завдяки кращій піхоті, управлінню, артилерії та технологіям, втрати ворога суттєво переважають.

"Це безкінечно атакована ділянка фронту. Справляється достойно, справляється на хорошому рівну. Наші втрати з противником там вже давно навіть не 3 або 5:1. Буває, що коли противник активно діє, то 10:1, 12:1. Знову таки, чому так? У нас краща піхота, у нас краще управління, у нас зараз найкраща серед бригад піхотних, найкраща артилерія в країні", — зазначив він.

Лише за одну добу, як додав командир, було підтверджено знищення 149 російських військових — це найбільша цифра втрат ворога на добу, офіційно зафіксована з початку повномасштабної війни.

Він також підкреслив, що українські сили мають значну перевагу в технологіях: від розвідувальних і ударних дронів до наземних роботизованих комплексів, а також засобів радіоелектронної боротьби та систем управління, які суттєво перевершують російські.

"Це об'єктивна статистика, це не моє відчуття. Але найголовніше, ми ж на іншому технологічному укладі. Безпілотні системи повітряного базування, НРК – наземні роботизовані комплекси, системи контролю, розвідки технічної, радіоелектронної боротьби і так далі, вони у нас на порядок кращі за противника", — пояснив Білецький.

Нагадаємо, Росія активно перекидає на фронт все більше та більше військ, щоб компенсувати великі втрати.

Також у Третій ОШБр побили рекорд зі збиття дронів в Харківській області.