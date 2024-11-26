Бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили российскую технику и оккупантов — видео

Удар по российским оккупантам. Фото: скриншот из видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали уничтожение российских оккупантов и их техники. Они наносили удары с помощью FPV-дронов.

Видео бригада опубликовала в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Удары по российским оккупантам

Пилоты Третьей штурмовой взяли на обгон и из FPV попали во вражеский танк и БМП-2. Они уничтожили российскую связь, уничтожив антенну, а также попали в оккупантов в их блиндажах.

Видео снято в Харьковской области.

Напомним, пограничники из бригады "Гарт" нанесли мощный артиллерийский удар по вражеским позициям. Российские войска понесли потери среди личного состава и потеряли несколько блиндажей.

Также в результате украинских ракетных ударов по территории Курской области был ранен высокопоставленный генерал из Северной Кореи.