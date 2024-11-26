Бійці Третьої штурмової бригади знищили російську техніку та окупантів — відео

Удар по російських окупантах. Фото: скриншот з відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали знищення російських окупантів та їх техніки. Вони завдавали ударів за допомогою FPV-дронів.

Відео бригада опублікувала в Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Удари по російських окупантах

Пілоти Третьої штурмової взяли на обгін і з FPV влучили в ворожий танк і БМП-2. Вони знищили російський зв'язок, знищивши антену, а також поцілили в окупантів у їхніх бліндажах.

Відео знято в Харківській області.

Нагадаємо, прикордонники з бригади "Гарт" завдали потужного артилерійського удару по ворожих позиціях. Російські війська зазнали втрат серед особового складу та втратили декілька бліндажів.

Також внаслідок українських ракетних ударів по території Курської області був поранений високопоставлений генерал з Північної Кореї.