Третья штурмовая показала, как отбила российский штурм на Харьковщине

Уничтожение российской военной техники. Фото: скриншот

Бойцы Третьей штурмовой бригады отбили российский штурм в Харьковской области. Противник пытался прорваться на позиции украинских защитников.

Видео показала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в Telegram в пятницу, 18 апреля.

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Российские захватчики привлекли к штурму две боевые машины пехоты, багги и пехоту.

"Первую беху ликвидировали, как только десантировала пехоту, и пока горело — сбросами и артой начали разбирать живую силу противника в посадке. На дронах догнали вторую машину и нанесли поражения", — говорится в сообщении.

Баги, прибывшие на поддержку оккупантов с другого направления, были вовремя обнаружены с воздуха и эффективно уничтожены.

Всего было убито восемь захватчиков, еще семеро получили ранения. Кроме того, противник понес потери среди военной техники.

Напомним, военный ВСУ Александр Ябчанка рассказал, что россияне осуществляют штурмы малыми группами, в результате чего несут значительные потери в живой силе.

А 17 апреля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что враг совершил наступление в направлении Покровска. Защитники успешно отбили противника.