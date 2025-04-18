Третя штурмова показала, як відбила російський штурм на Харківщині

Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади відбили російський штурм у Харківській області. Противник намагався прорватися на позиції українських захисників.

Відео показала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у пʼятницю, 18 квітня.

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Російські загарбники залучили до штурму дві бойові машини піхоти, багі та піхоту.

"Першу беху ліквідували, щойно десантувала піхоту, і поки горіло — скидами та артою почали розбирати живу силу противника у посадці. На дронах догнали другу машину і завдали уражень", — йдеться у повідомленні.

Багі, що прибули на підтримку окупантів з іншого напрямку, були вчасно виявлені з повітря та ефективно знищені.

Загалом було вбито вісім загарбників, ще семеро отримали поранення. Крім того, противник зазнав втрат серед військової техніки.

Нагадаємо, військовий ЗСУ Олександр Ябчанка розповів, що росіяни здійснюють штурми малими групами, внаслідок чого зазнають значних втрат у живій силі.

А 17 квітня український лідер Володимир Зеленський розповів, що ворог здійснив наступ у напрямку Покровська. Захисники успішно відбили противника.