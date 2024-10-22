Война в Украине — Третья штурмовая отразила наступление РФ на Харьковщине

Уничтожение российской пехоты. Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты дальше пытаются наступать на позиции Сил обороны в Харьковской области. Однако бойцы Третьей штурмовой бригады с помощью кассетных боеприпасов и fpv-дронов отразили вражеские штурмы.

Об этом сообщила пресс-служба бригады во вторник, 22 октября, и показала соответствующее видео.

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"Это видео нового наката российской пехоты на передовые позиции бойцов Третьей штурмовой. Отряд оккупантов-смертников сначала разбили на меньшие группы поражениями из дрона. Добежавших до посадки сразу же накрыли кассетными боеприпасами", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные рассказали, что пока россияне разбегались по сторонам, чтобы спастись бегством — их начали добивать контрольные попадания из артиллерии и беспилотников.

Напомним, недавно ВСУ уничтожили российский ЗРК "Бук-М3". Он находился в 60 километрах от линии фронта.

Кроме того, украинские десантники 95-й бригады ВСУ ликвидировали подразделение российских морпехов в Курской области РФ. В ходе штурма было уничтожено 14 российских военных.