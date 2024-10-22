Війна в Україні — Третя штурмова відбила наступ РФ на Харківщині

Знищення російської піхоти. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти далі намагаються наступати на позиції Сил оборони у Харківській області. Однак бійці Третьої штурмової бригади за допомогою касетних боєприпасів та fpv-дронів відбили ворожі штурми.

Про це повідомила пресслужба бригади у вівторок, 22 жовтня, та показала відповідне відео.

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"Це відео нового накату російської піхоти на передові позиції бійців Третьої штурмової. Загін окупантів-смертників спершу розбили на менші групи ураженнями з дрона. Тих, хто добіг до посадки — відразу ж накрили касетними боєприпасами", — йдеться у повідомленні.

Крім того, військові розповіли, що поки росіяни розбігалися навсібіч, аби врятуватися втечею — їх почали добивати контрольні влучання з артилерії та безпілотників.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук-М3". Він перебував за 60 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, українські десантники 95-ї бригади ЗСУ ліквідували підрозділ російських морпіхів у Курській області РФ. Під час штурму було знищено 14 російських військових.