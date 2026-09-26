На Харьковщине 8-летний мальчик три дня находился в зоне боев без матери

Спасение ребенка в Харьковской области. Фото: Великобурлукская территориальная громада

Восьмилетнего мальчика эвакуировали из села Андреевка Великобурлукской громады, где продолжаются активные боевые действия. Ребенок провёл там три дня вместе с женщиной, которая приехала в село по делам. После эвакуации мальчика доставили в Харьков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Великобурлуцкую территориальную громаду.

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Как ребенок оказался в зоне боевых действий в Харьковской области

В Службу по делам детей поступило сообщение о том, что в Андреевке находится женщина с восьмилетним мальчиком. С ней связалась руководительница службы. Выяснилось, что женщина приехала в село по делам и хотела забрать продукты, а ребенок ей не родной — это сын ее подруги из Донецкой области.

Она рассказала, что ехала вместе с мальчиком и его матерью, однако во время одной из остановок мать вышла из транспорта и не вернулась. Поэтому ребенок остался с ней, и вместе они поехали в Андреевку, где продолжаются активные боевые действия. В Службе по делам детей объяснили женщине, что оставаться там с ребенком опасно, и она позвонила по номеру 102.

Мальчика эвакуировали из Андреевки в Харьков

К эвакуации присоединились украинские военные, полицейские громады и сотрудники ювенальной превенции. Женщину вместе с восьмилетним мальчиком удалось вывезти из Андреевки. На опасной территории они провели три дня. По прибытии в Харьков ребёнка передали сотрудникам службы по делам детей. Мальчика поместили в медицинское учреждение. В общине уточнили, что мать ребёнка впоследствии появилась, однако мальчик остался под присмотром соответствующих служб.

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Мать с ребенком. Фото: Великобурлукская территориальная громада

Добавим, что Великобурлуцкая громада входит в Купянский район Харьковской области и включает 51 населенный пункт. Согласно официальному перечню территорий боевых действий, для Великобурлуцкой общины дата начала активных боевых действий указана как 10 июля 2025 года.

Эвакуация с опасных территорий продолжается

Отметим, что эвакуация людей с опасных территорий Харьковского региона и соседней Донецкой области продолжается. Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 190 человек. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 61 827 человек. Для сравнения: накануне через пункт прошли 155 человек, а общее количество зарегистрированных составило 61 637.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что полицейские вывозили семьи с детьми из опасных населенных пунктов Дергачевской громады. Во время одного из эвакуационных рейсов российский FPV-дрон атаковал маршрут, по которому двигался автомобиль с гражданскими лицами. Тогда правоохранителям удалось вывезти девять человек, среди которых были семьи с детьми в возрасте трех, четырех и семи лет.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных российских атак семьям с детьми рекомендовали выехать из четырех приграничных сел Дергачевской громады. Речь шла о Слатине, Русской Лозовой, Безруках и Лещенках, где из-за активности российских FPV-дронов оставаться становилось все опаснее.