На Харківщині 8-річний хлопчик три дні перебував у зоні боїв без матері

Порятунок дитини на Харківщині. Фото: Великобурлуцька територіальна громада

Восьмирічного хлопчика вивезли із села Андріївка Великобурлуцької громади, де тривають активні бойові дії. Дитина провела там три дні разом із жінкою, яка приїхала до села у справах. Після евакуації хлопчика доправили до Харкова.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Великобурлуцьку територіальну громаду.

Реклама

Як дитина опинилася у зоні бойових дій на Харківщині

До Служби у справах дітей повідомили, що в Андріївці перебуває жінка з восьмирічним хлопчиком. З нею зв'язалася начальниця служби. З'ясувалося, що жінка приїхала до села у справах і хотіла забрати продукти, а дитина їй не рідна — це син її подруги з Донецької області.

Вона розповіла, що їхала разом із хлопчиком та його матір'ю, однак під час однієї із зупинок мати вийшла з транспорту і не повернулася. Тому дитина залишилася з нею, і разом вони поїхали до Андріївки, де тривають активні бойові дії. У Службі у справах дітей пояснили жінці, що залишатися там із дитиною небезпечно, та зателефонувала на 102.

Хлопчика евакуювали з Андріївки до Харкова

До евакуації долучилися українські військові, поліцейські офіцери громади та працівники ювенальної превенції. Жінку разом із восьмирічним хлопчиком вдалося вивезти з Андріївки. На небезпечній території вони провели три дні. Після прибуття до Харкова дитину передали працівникам служби у справах дітей. Хлопчика влаштували до медичного закладу. У громаді уточнили, що мати дитини згодом з'явилася, однак хлопчик продовжив перебувати під наглядом відповідних служб.

Читайте також:

Мітір з дитиною Фото: Великобурлуцька територіальна громада

Додамо, що Великобурлуцька громада належить до Куп'янського району Харківської області та включає 51 населений пункт. За офіційним переліком територій бойових дій, для Великобурлуцької громади дата початку активних бойових дій зазначена як 10 липня 2025 року.

Евакуація з небезпечних територій триває

Зазначимо, евакуація людей із небезпечних територій Харківського регіону та сусідньої Донеччини триває. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за останню добу прийняв 190 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 61 827 людей. Для порівняння, напередодні через пункт пройшли 155 людей, а загальна кількість зареєстрованих становила 61 637.

Раніше Новини.LIVE писали, що поліцейські вивозили родини з дітьми з небезпечних населених пунктів Дергачівської громади. Під час одного з евакуаційних рейсів російський FPV-дрон атакував маршрут, яким рухався автомобіль із цивільними. Тоді правоохоронцям вдалося вивезти дев'ятьох людей, серед яких були родини з дітьми віком трьох, чотирьох та семи років.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через постійні російські атаки родинам із дітьми рекомендували виїхати з чотирьох прикордонних сіл Дергачівської громади. Йшлося про Слатине, Руську Лозову, Безруки та Лещенків, де через активність російських FPV-дронів залишатися ставало дедалі небезпечніше.