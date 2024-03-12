Скандал с зарплатой учителям в Харьковской области - депутаты не могут согласовать смету

Харьковская учительница с учеником на уроке. Фото: скриншот

В течение трех месяцев не получают заработную плату преподаватели дошкольных подразделений специальных школ Харьковского областного совета. Они в сверхсложных условиях, под обстрелами и взрывами учат детей. Однако местные депутаты не могут согласовать смету, чтобы перечислить средства за труд представителям образования.

Об этом сообщил нардеп Павел Сушко.

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"Формальный повод для этого создан самой же ОВА. Но даже сейчас, когда этот повод устранен, ОВА продолжает безосновательно не согласовывать смету учебных заведений и не перечисляет средства на заработную плату преподавателям", — заявил Сушко.

По его словам, "более ста детей с тяжелыми нарушениями речи, с интеллектуальными нарушениями, незрячие и неслышащие, и их преподаватели оказались заложниками заместителя председателя ОВА Ковальской".

"Прошу ответственных должностных лиц немедленно вмешаться в эту ситуацию. Защитить право детей на получение образования. Но право на получение заработной платы преподавателями", — заявил нардеп.

Также он подчеркнул, что дошкольные подразделения специальных учебных заведений должны финансироваться из областного бюджета.

Такова официальная позиция Министерства финансов Украины.

Напомним, правительство повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов. Это касается также государственных служащих. С 29 декабря 2023 года для работников предусмотрена возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов.

Также мы писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.