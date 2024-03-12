Скандал із зарплатою вчителям на Харківщині - депутати не можуть погодити кошторис

Три місяці без зарплати — харківські депутати затримують виплати вчителям спецшколи-інтернату
Протягом трьох місяців не отримують заробітну плату викладачі дошкільних підрозділів спеціальних шкіл Харківської обласної ради. Вони в надскладних умовах, під обстрілами та вибухами навчають дітей. Однак місцеві депутати не можуть погодити кошторис, аби перерахувати кошти за працю представникам освіти.
Про це повідомив нардеп Павло Сушко.
Скандал із зарплатою вчителям на Харківщині
"Формальний привід для цього створено самою ж ОВА. Але навіть зараз, коли цей привід усунуто, ОВА продовжує безпідставно не погоджувати кошторис закладам освіти та не перераховує кошти на заробітну плату викладачам", — заявив Сушко.
За його словами, "понад сто дітей з важкими порушеннями мовлення, з інтелектуальними порушеннями, незрячі та нечуючі, та їхні викладачі опинилися заручниками заступниці голови ОВА Ковальської".
"Прошу відповідальних посадовців негайно втрутитися у цю ситуацію. Захистити право дітей на отримання освіти. Та право на отримання заробітної плати викладачами", — заявив нардеп.
Також він підкреслив, що дошкільні підрозділи спеціальних закладів освіти мають фінансуватися з обласного бюджету.
Такою є офіційна позиція Міністерства фінансів України.
Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.
Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.
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