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Три місяці без зарплати — харківські депутати затримують виплати вчителям спецшколи-інтернату

12 березня 2024 06:53
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Скандал із зарплатою вчителям на Харківщині - депутати не можуть погодити кошторис
Харківська вчителька з учнем під час уроку. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Протягом трьох місяців не отримують заробітну плату викладачі дошкільних підрозділів спеціальних шкіл Харківської обласної ради. Вони в надскладних умовах, під обстрілами та вибухами навчають дітей. Однак місцеві депутати не можуть погодити кошторис, аби перерахувати кошти за працю представникам освіти.

Про це повідомив нардеп Павло Сушко.

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"Формальний привід для цього створено самою ж ОВА. Але навіть зараз, коли цей привід усунуто, ОВА продовжує безпідставно не погоджувати кошторис закладам освіти та не перераховує кошти на заробітну плату викладачам", — заявив Сушко.

За його словами, "понад сто дітей з важкими порушеннями мовлення, з інтелектуальними порушеннями, незрячі та нечуючі, та їхні викладачі опинилися заручниками заступниці голови ОВА Ковальської". 

"Прошу відповідальних посадовців негайно втрутитися у цю ситуацію. Захистити право дітей на отримання освіти. Та право на отримання заробітної плати викладачами", — заявив нардеп.

Також він підкреслив, що дошкільні підрозділи спеціальних закладів освіти  мають фінансуватися з обласного бюджету. 
Такою є офіційна позиція Міністерства фінансів України. 

Нагадаємо, уряд підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів. Це стосується також і державних службовців. З 29 грудня 2023 року для працівників передбачено можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів.

Також ми писали, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.

скандал
вчителі
Харків
місцеві депутати
зарплатня

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