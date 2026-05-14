Три района Харькова оказались под ударом: более 10 пострадавших

Службы на месте атаки. Фото: Харьковская областная военная администрация

Российские дроны атаковали несколько районов Харькова. Больше всего пострадал Шевченковский, где за помощью к медикам обратились более 10 человек. Также взрывы прогремели в Салтовском и Основянском районах. На местах работают спасатели и коммунальные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар по Шевченковскому району

Российские войска ударили беспилотниками по Шевченковскому району Харькова. После атаки 14 человек обратились за медицинской помощью. Информации о погибших пока нет. Сейчас в больнице находится 12 пострадавших. У всех диагностированы взрывные травмы. Два человека — в тяжелом состоянии.

После взрывов в районе начали ликвидировать последствия обстрела. На местах работают экстренные службы, коммунальщики и правоохранители. Специалисты обследуют территорию и фиксируют разрушения.

Атаки на Салтовский и Основянский районы

Еще один удар российские оккупанты нанесли по Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, пострадала 43-летняя женщина, она испытала острую реакцию на стресс, получила помощь медиков на месте. Впоследствии еще трое женщин обратились за помощью, их состояние стабильное. В результате попадания "шахеда" повреждены 7 жилых домов и 2 общежития.

Также зафиксировано попадание дрона типа "Шахед" в Основянском районе. Сейчас специалисты выясняют детали удара и масштабы возможных повреждений.

Обстрелы за сутки

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 16 населенных пунктов области. Под ударами оказались Новобаварский, Основянский, Холодногорский и Шевченковский районы города. В результате обстрелов пострадали три человека. В селе Писаревка Золочевской громады ранения получила 63-летняя женщина. Еще две пострадавшие — женщины 52 и 75 лет — зафиксированы в поселке Казачья Лопань Дергачевской громады.

В Харькове в результате атак поврежден гаражный кооператив, три автомобиля и объекты железнодорожной инфраструктуры. В Богодуховском районе повреждения получили электросети, частные дома, хозяйственные постройки, автобус и автомобили. Часть разрушений зафиксирована в Золочеве, Писаревке, Рясном, Корбиных Иванах и Привокзальном. В Изюмском районе повреждены частные и многоквартирные дома, гараж и железнодорожная инфраструктура. В Харьковском районе из-за обстрелов пострадали частный дом в Казачьей Лопани и гражданское предприятие в Ольшанах.

Чем атаковал враг

Для ударов по Харьковщине российская армия применила различные виды вооружения. По данным областной власти, оккупанты использовали две управляемые авиабомбы, восемь дронов типа "Герань-2", пять БпЛА "Молния", семь FPV-дронов и еще 46 беспилотников, тип которых сейчас устанавливают.

Эвакуация и ситуация на фронте

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 133 человека. С начала его работы там уже зарегистрировали почти 34 тысячи эвакуированных.

На фронте в Харьковской области боевые действия остаются интенсивными. За сутки украинские военные зафиксировали 241 боестолкновение. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 22 раза пытались штурмовать позиции Сил обороны вблизи Волчанских Хуторов, Лимана, Рыбалчино, Охримовки и Старицы. Также атаки происходили в направлении Терновой, Избицкого и Волоховки. На Купянском направлении украинские защитники остановили попытку прорыва в районе Боровской Андреевки.

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы прогремели в Харькове, ночью в среду, 13 мая. В части Харьковской области продолжалась воздушная тревога. Ее объявили из-за угрозы применения ударных беспилотников.

Также Новини.LIVE писали, что вечером в субботу, 9 мая, российский дрон попал в девятиэтажный дом в Индустриальном районе Харькова. Пострадали три человека. В частности, получил острую реакцию на стресс восьмилетний мальчик.