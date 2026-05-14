Три райони Харкова опинилися під ударом: понад 10 постраждалих

Служби на місці атаки. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Російські дрони атакували кілька районів Харкова. Найбільше постраждав Шевченківський, де по допомогу до медиків звернулися понад 10 людей. Також вибухи пролунали у Салтівському та Основʼянському районах. На місцях працюють рятувальники та комунальні служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Удар по Шевченківському району

Російські війська вдарили безпілотниками по Шевченківському району Харкова. Після атаки 14 людей звернулися по медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі немає. Наразі в лікарні перебуває 12 постраждалих. В усіх діагностовано вибухові травми. Двоє людей — у важкому стані.

Після вибухів у районі почали ліквідовувати наслідки обстрілу. На місцях працюють екстрені служби, комунальники та правоохоронці. Фахівці обстежують територію та фіксують руйнування.

Атаки на Салтівський та Основʼянський райони

Ще один удар російські окупанти завдали по Салтівському району Харкова. За попередніми даними, постраждала 43-річна жінка, вона зазнала гострої реакції на стрес, отримала допомогу медиків на місці. Згодом ще троє жінок звернулися за допомогою. Їх стан стабільний. Внаслідок влучання "шахеда" пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки.

Також зафіксовано влучання дрона типу "Шахед" в Основʼянському районі. Наразі спеціалісти з’ясовують деталі удару та масштаби можливих пошкоджень.

Обстріли за добу

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 16 населених пунктів області. Під ударами опинилися Новобаварський, Основ’янський, Холодногірський та Шевченківський райони міста. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Писарівка Золочівської громади поранення отримала 63-річна жінка. Ще дві постраждалі — жінки 52 та 75 років — зафіксовані у селищі Козача Лопань Дергачівської громади.

У Харкові внаслідок атак пошкоджено гаражний кооператив, три автомобілі та об’єкти залізничної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджень зазнали електромережі, приватні будинки, господарчі споруди, автобус і автомобілі. Частина руйнувань зафіксована у Золочеві, Писарівці, Рясному, Корбиних Іванах та Привокзальному. В Ізюмському районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гараж і залізничну інфраструктуру. У Харківському районі через обстріли постраждали приватний будинок у Козачій Лопані та цивільне підприємство у Вільшанах.

Чим атакував ворог

Для ударів по Харківщині російська армія застосувала різні види озброєння. За даними обласної влади, окупанти використали дві керовані авіабомби, вісім дронів типу "Герань-2", п’ять БпЛА "Молнія", сім FPV-дронів та ще 46 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація та ситуація на фронті

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 133 людини. Від початку його роботи там уже зареєстрували майже 34 тисячі евакуйованих.

На фронті в Харківській області бойові дії залишаються інтенсивними. За добу українські військові зафіксували 241 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 22 рази намагалися штурмувати позиції Сил оборони поблизу Вовчанських Хуторів, Лиману, Рибалчиного, Охрімівки та Стариці. Також атаки відбувалися у напрямку Тернової, Ізбицького та Волохівки. На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили спробу прориву в районі Борівської Андріївки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи пролунали в Харкові, уночі в середу, 13 травня. У частині Харківщини тривала повітряна тривога. Її оголосили через загрозу застосування ударних безпілотників.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері в суботу, 9 травня, російський дрон влучив у дев'ятиповерховий будинок в Індустріальному районі Харкова. Постраждали троє людей. Зокрема, зазнав гострої реакції на стрес восьмирічний хлопчик.