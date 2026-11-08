Трамвай на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в понедельник, 9 ноября, временно изменится маршрут движения трех трамваев. Из-за ремонта путей транспорт не будет курсировать на участке площади Защитников Украины и улицы Молочной. Ограничения будут действовать в течение дня, поэтому пассажирам следует заранее проверить маршруты, чтобы правильно спланировать поездки по городу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета.

Реклама

Где остановят движение трамваев

По информации горсовета, 9 ноября с 9:00 до 16:00 трамваи не будут курсировать по площади Защитников Украины и улице Молочной на участке от проспекта Героев Харькова до улицы Георгия Тарасенко. Причина ограничений — ремонт трамвайных путей. На это время для трёх маршрутов будут введены временные схемы движения.

Как будут курсировать трамваи

Трамвай №5 будет курсировать от улицы Одесской до вокзала "Харьков-Пассажирский":

ул. Одесская — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — площадь Павловская — площадь Сергиевская — ул. Полтавский Путь — ул. Евгения Котляра — вокзал "Харьков-Пассажирский".

В обратном направлении:

Читайте также:

Вокзал "Харьков-Пассажирский" — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Путь — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — ул. Одесская.

Трамвай № 8 будет курсировать от улицы Одесской до 602-го микрорайона:

ул. Одесская — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — пер. Салтовский — Салтовское шоссе — 602-й микрорайон.

В обратном направлении:

602-й микрорайон — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Полевая — ул. Добровольцев — ул. Георгия Тарасенко — ул. Морозова — пр. Байрона — ул. Одесская.

Трамвай №27 будет курсировать от разворотной площадки "Салтовское" до Новожанового:

Разворотка "Салтовское" — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — просп. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотная площадка "Новожаново".

В обратном направлении трамвай будет курсировать через улицу Морозова вместо улицы Кошкина.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове проезд в общественном транспорте останется бесплатным в ноябре. На данный момент его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Также Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 9 ноября, в Харьковской области будет облачно, без значительных осадков. Ночью температура будет колебаться от +4 до -1 °C. Днем воздух прогреется до +2…+7 °C. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.