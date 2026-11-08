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Головна Харків Три трамваї у Харкові курсуватимуть інакше: схема руху

Три трамваї у Харкові курсуватимуть інакше: схема руху

Ua ru
8 листопада 2026 16:19
Трамваї у Харкові 9 листопада змінять маршрути: схема руху Новини.LIVE
Трамвай на вулицях у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові в понеділок, 9 листопада, тимчасово змінять рух трьох трамваїв. Через ремонт колії транспорт не курсуватиме на частині майдану Захисників України та вулиці Молочної. Обмеження діятимуть протягом дня, тому пасажирам варто заздалегідь перевірити маршрути, щоб правильно спланувати поїздки містом.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

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Де зупинять рух трамваїв

За інформацією міськради, 9 листопада з 9:00 до 16:00 трамваї не курсуватимуть майданом Захисників України та вулицею Молочною на ділянці від проспекту Героїв Харкова до вулиці Георгія Тарасенка. Причина обмежень — ремонт трамвайної колії. На цей час для трьох маршрутів запровадять тимчасові схеми руху.

Як курсуватимуть трамваї

Трамвай №5 курсуватиме від вулиці Одеської до вокзалу "Харків-Пасажирський":

  • Вул. Одеська — пр. Байрона — вул. Морозова — пр. Героїв Харкова — майдан Конституції — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — вокзал "Харків-Пасажирський".

У зворотному напрямку:

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  • Вокзал "Харків-Пасажирський" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — майдан Сергіївський — майдан Павлівський — майдан Конституції — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Польова — вул. Добровольців — вул. Георгія Тарасенка — вул. Морозова — пр. Байрона — вул. Одеська.

Трамвай №8 рухатиметься від вулиці Одеської до 602-го мікрорайону:

  • Вул. Одеська — пр. Байрона — вул. Морозова — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — пров. Салтівський — Салтівське шосе — 602-й мікрорайон.

У зворотному напрямку:

  • 602-й мікрорайон — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Польова — вул. Добровольців — вул. Георгія Тарасенка — вул. Морозова — пр. Байрона — вул. Одеська.

Трамвай №27 вирушатиме від розворотного кола "Салтівське" до Новожанового:

  • Розворотне коло "Салтівське" — пр. Тракторобудівників — вул. Нескорених — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — розворотне коло "Новожанове".

У зворотному напрямку трамвай курсуватиме через вулицю Морозова замість вулиці Кошкіна.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним у листопаді. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у понеділок, 9 листопада, на Харківщині буде хмарно, без істотних опадів. Уночі температура коливатиметься +4...-1 °C. Вдень повітря прогріється до +2…+7 °C. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

ремонт Харків Новини Харкова громадський транспорт трамвай
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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