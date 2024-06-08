Россия обстреляла Харьковщину, ребенок потерял ногу

Пострадавший от российского обстрела мальчик Саша. Фото: Минздрав

На счету российской армии уже миллионы разрушенных судеб и десятки тысяч жизней. Война РФ зацепила и мальчика Сашу, который попал под очередной обстрел оккупантов.

Его историю рассказали в Министерстве здравоохранения.

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Обстрел

В январе 2024 года 11-летний Саша вместе с двоюродной сестренкой Алиной шли в магазин в родном селе Малый Бурлук. В то время российская армия в очередной раз произвела обстрел населенного пункта. Вражеский снаряд упал рядом с детьми.

"Саша и Алина получили тяжелые травмы. Мальчик до сих пор вспоминает, как держал свою оторванную ногу прижатой к телу, чтобы не истечь кровью", — говорится в сообщении.

Украинские военные предоставили детям первую медицинскую помощь и на собственном авто, чтобы не тратить попусту время, выехали навстречу скорой.

Саша в больнице. Фото: Минздрав

Больница

Саша выжил, но потерял ногу. Алина скончалась спустя 10 дней пребывания в реанимации.

Он перенес много операций в Харькове, затем продолжил лечение и реабилитацию в Киевском Охмадете.

Саша с врачами. Фото: Минздрав

"За три месяца в Охматдете Саша успел перенести несколько операций, завести новых друзей, отпраздновать свое 11-летие, сменить прическу и привыкнуть к новой жизни — с ампутацией ножки", — рассказывают в Минздраве.

Сейчас мальчик находится во Львове, где его протезировали.

"Он привыкает к протезу и мечтает вернуться домой", — подытожили в Министерстве здравоохранения.

Саша с военным оркестром. Фото: Минздрав

Добавим, что, по данным государственного портала "Дети войны" и Офиса Генерального прокурора, с начала войны погиб 551 ребенок, еще 1368 были ранены. Однако установить фактическое количество погибших и раненых пока невозможно.

Мы также писали, что в Одессе почтили память детей, погибших в результате тирании и агрессии оккупантов. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесчины, убитых с начала полномасштабного вторжения.