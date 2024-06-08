Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Держал оторванную ногу, чтобы не истечь кровью — история Саши из Харьковщины, пережившего ад войны arrow

Держал оторванную ногу, чтобы не истечь кровью — история Саши из Харьковщины, пережившего ад войны

8 июня 2024 23:23
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россия обстреляла Харьковщину, ребенок потерял ногу
Пострадавший от российского обстрела мальчик Саша. Фото: Минздрав
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На счету российской армии уже миллионы разрушенных судеб и десятки тысяч жизней. Война РФ зацепила и мальчика Сашу, который попал под очередной обстрел оккупантов.

Его историю рассказали в Министерстве здравоохранения.

Читайте также:

Обстрел

В январе 2024 года 11-летний Саша вместе с двоюродной сестренкой Алиной шли в магазин в родном селе Малый Бурлук. В то время российская армия в очередной раз произвела обстрел населенного пункта. Вражеский снаряд упал рядом с детьми.

"Саша и Алина получили тяжелые травмы. Мальчик до сих пор вспоминает, как держал свою оторванную ногу прижатой к телу, чтобы не истечь кровью", — говорится в сообщении.

Украинские военные предоставили детям первую медицинскую помощь и на собственном авто, чтобы не тратить попусту время, выехали навстречу скорой.

Ребенок потерял ногу
Саша в больнице. Фото: Минздрав

Больница

Саша выжил, но потерял ногу. Алина скончалась спустя 10 дней пребывания в реанимации.

Он перенес много операций в Харькове, затем продолжил лечение и реабилитацию в Киевском Охмадете.

Ребенок потерял ногу
Саша с врачами. Фото: Минздрав

"За три месяца в Охматдете Саша успел перенести несколько операций, завести новых друзей, отпраздновать свое 11-летие, сменить прическу и привыкнуть к новой жизни — с ампутацией ножки", — рассказывают в Минздраве.

Сейчас мальчик находится во Львове, где его протезировали.

"Он привыкает к протезу и мечтает вернуться домой", — подытожили в Министерстве здравоохранения.

Ребенок потерял ногу
Саша с военным оркестром. Фото: Минздрав

Добавим, что, по данным государственного портала "Дети войны" и Офиса Генерального прокурора, с начала войны погиб 551 ребенок, еще 1368 были ранены. Однако установить фактическое количество погибших и раненых пока невозможно.

Мы также писали, что в Одессе почтили память детей, погибших в результате тирании и агрессии оккупантов. У здания ОВА высадили аллею сакур в честь 11 детей из Одесчины, убитых с начала полномасштабного вторжения.

жертвы
война в Украине
жертва
дети
оккупанты
Харьковская область
війна
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина