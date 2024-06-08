Росія обстріляла Харківщину, дитина втратила ногу

Тримав відірвану ногу, аби не стекти кровʼю — історія Сашка з Харківщини, який пережив пекло війни
На рахунку російської армії вже мільйони зруйнованих доль і десятки тисяч життів. Війна РФ зачепила і хлопчика Сашка з Харківщини, який потрапив під черговий обстріл окупантів.
Його історію розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.
Обстріл
У січні 2024 року 11-річний Сашко разом з двоюрідною сестричкою Аліною йшли в магазин в рідному селі Малий Бурлук. У той час російська армія вчергове здійснила обстріл населеного пункту. Ворожий снаряд впав поряд з дітьми.
"Сашко та Аліна отримали важкі травми. Хлопчик досі згадує, як тримав свою відірвану ногу притиснутою до тіла, аби не стекти кровʼю", — йдеться у повідомленні.
Українські військові надали дітям першу медичну допомогу та на власному авто, аби не гаяти час, виїхали назустріч швидкій
Лікарня
Сашко вижив, але втратив ногу. Аліна померла через 10 днів перебування в реанімації.
Він переніс багато операцій у Харкові, потім продовжив лікування та реабілітацію у Київському Охмадиті.
"За три місяці в Охматдиті Саша встиг перенести декілька операцій, завести нових друзів, відсвяткувати своє 11-річчя, змінити зачіску та звикнути до нового життя — з ампутацією ніжки", — розповідають в МОЗ.
Зараз хлопчик перебуває у Львові, де його протезували.
"Він звикає до протеза та мріє повернутися додому", — підсумували у Міністерстві охорони здоров'я.
Додамо, що, за даними державного порталу "Діти війни" та Офісу Генерального прокурора, з початку війни загинула 551 дитина, ще 1368 були поранені. Однак встановити фактичну кількість загиблих і поранених наразі неможливо.
Ми також писали, що в Одесі вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок тиранії та агресії окупантів. Біля будівлі ОВА висадили алею сакур на честь 11 дітей з Одещини, які були вбиті з початку повномасштабного вторгнення.
Читайте Новини.LIVE!