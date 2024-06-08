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Тримав відірвану ногу, аби не стекти кровʼю — історія Сашка з Харківщини, який пережив пекло війни

8 червня 2024 23:23
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Росія обстріляла Харківщину, дитина втратила ногу
Постраждалий від російського обстрілу хлопчик Сашко. Фото: МОЗ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

На рахунку російської армії вже мільйони зруйнованих доль і десятки тисяч життів. Війна РФ зачепила і хлопчика Сашка з Харківщини, який потрапив під черговий обстріл окупантів.

Його історію розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

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Обстріл

У січні 2024 року 11-річний Сашко разом з двоюрідною сестричкою Аліною йшли в магазин в рідному селі Малий Бурлук. У той час російська армія вчергове здійснила обстріл населеного пункту. Ворожий снаряд впав поряд з дітьми.

"Сашко та Аліна отримали важкі травми. Хлопчик досі згадує, як тримав свою відірвану ногу притиснутою до тіла, аби не стекти кровʼю", — йдеться у повідомленні.

Українські військові надали дітям першу медичну допомогу та на власному авто, аби не гаяти час, виїхали назустріч швидкій

Дитина втратила ногу
Сашко у лікарні. Фото: МОЗ

Лікарня

Сашко вижив, але втратив ногу. Аліна померла через 10 днів перебування в реанімації.

Він переніс багато операцій у Харкові, потім продовжив лікування та реабілітацію у Київському Охмадиті.

Дитина втратила ногу
Сашко з лікарями. Фото: МОЗ

"За три місяці в Охматдиті Саша встиг перенести декілька операцій, завести нових друзів, відсвяткувати своє 11-річчя, змінити зачіску та звикнути до нового життя — з ампутацією ніжки", — розповідають в МОЗ.

Зараз хлопчик перебуває у Львові, де його протезували.

"Він звикає до протеза та мріє повернутися додому", — підсумували у Міністерстві охорони здоров'я.

Дитина втратила ногу
Сашко з військовим оркестром. Фото: МОЗ

Додамо, що, за даними державного порталу "Діти війни" та Офісу Генерального прокурора, з початку війни загинула 551 дитина, ще 1368 були поранені. Однак  встановити фактичну кількість загиблих і поранених наразі неможливо. 

Ми також писали, що в Одесі вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок тиранії та агресії окупантів. Біля будівлі ОВА висадили алею сакур на честь 11 дітей з Одещини, які були вбиті з початку повномасштабного вторгнення. 

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