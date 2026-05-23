Трое погибших и пятеро раненых: последствия атак на Харьковщину

Разрушенное здание кафе. Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение суток, 22 мая, российские войска атаковали Харьков и по меньшей мере 17 населенных пунктов области. Целью ударов были жилые дома, гражданские автомобили, кафе и административные здания. В результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Последствия удара дрона по дому. Фото: Харьковская областная военная администрация

Удары РФ по Харькову

По данным Олега Синегубова, российские беспилотники атаковали Немышлянский и Киевский районы Харькова. Информации о пострадавших в городе не поступало.

Обстрел Харьковщины: пострадавшие

Самые тяжелые последствия ударов, по информации главы Харьковской военной администрации, зафиксировали в Харьковской области. Так, в селе Гороховатка Боровской громады Изюмского района в результате российского удара погибли 41-летняя женщина и 48-летний мужчина. Еще одна 42-летняя женщина получила ранения.

Разрушенная крыша дома в результате обстрела. Фото: Харьковская областная военная администрация

Еще один смертельный удар произошел в поселке Ковшаровка Купянской громады. Там FPV-дрон атаковал населенный пункт, в результате чего погиб 46-летний мужчина. Также ранения получили 66-летний мужчина в Золочеве, 78-летний мужчина в селе Петровка Золочевской громады и 52-летняя женщина в селе Пески-Радьковские Боровской громады. В Богодухове 53-летняя женщина пережила острую реакцию на стресс после обстрела.

Читайте также:

Удары по гражданским автомобилям

В течение дня российские войска били по гражданским автомобилям в приграничных громадах области. В поселке Слатино Дергачевской громады FPV-дрон попал в гражданскую машину. Пострадал мужчина. Еще один гражданский автомобиль российские войска атаковали в поселке Золочев Богодуховского района.

Последствия атаки РФ по Харьковской области

В течение суток российская армия активно применяла по Харьковщине различные типы беспилотников, в частности "Герань-2", "Ланцет", "Молния" и FPV-дроны.

Дома остались без крыши в результате атак РФ. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Богодуховском районе повреждены частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, гаражи, электросети, административное здание и около 20 автомобилей. А в поселке Великий Бурлук Купянского района российский ударный дрон попал в здание кафе, которое не работало. Из-за атаки загорелась крыша площадью около 300 квадратных метров.

Спасатель ликвидирует возгорание в кафе. Фото: ГСЧС Харьковской области

Также повреждения получили здания в селе Мирное, автомобили в Барвенково, Гороховатке и Слатино.

Эвакуация населения на Харьковщине

Из-за постоянных обстрелов продолжается эвакуация жителей прифронтовых громад. За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 219 человек.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Шевченковской громаде Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов. Семьи с детьми, которые не хотят сами выезжать, эвакуируют принудительно. Так, вчера полицейские эвакуировали из Золочевской громады 12 человек, среди которых шестеро детей. Этот населенный пункт уже длительное время находится под постоянными российскими обстрелами.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупанты начали бить дронами и в транспорт, который движется по кольцевой дороге, поэтому ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка.