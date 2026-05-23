Троє загиблих та п’ятеро поранених: наслідки атак на Харківщину

Зруйнована будівля кафе.

Упродовж доби, 22 травня, російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові будинки, цивільні автомобілі, кафе та адміністративні будівлі. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ГУ ДСНС в Харківській області.

Наслідки удару дрона по будинку.

Удари РФ по Харкову

За даними Олега Синєгубова, російські безпілотники атакували Немишлянський та Київський райони Харкова. Інформації про постраждалих у місті не надходило.

Обстріл Харківщини: постраждалі

Найважчі наслідки ударів, за інформацією очільника Харківської військової адміністрації, зафіксували в Харківській області. Так, у селі Гороховатка Борівської громади Ізюмського району внаслідок російського удару загинули 41-річна жінка та 48-річний чоловік. Ще одна 42-річна жінка дістала поранення.

Зруйнований дах будинку унаслідок обстрілу.

Ще один смертельний удар стався у селищі Ківшарівка Куп’янської громади. Там FPV-дрон атакував населений пункт, внаслідок чого загинув 46-річний чоловік. Також поранення отримали 66-річний чоловік у Золочеві, 78-річний чоловік у селі Петрівка Золочівської громади та 52-річна жінка у селі Піски-Радьківські Борівської громади. У Богодухові 53-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес після обстрілу.

Удари по цивільних автомобілях

Упродовж дня російські війська били по цивільних автомобілях у прикордонних громадах області. У селищі Слатине Дергачівської громади FPV-дрон влучив у цивільну автівку. Постраждав чоловік. Ще один цивільний автомобіль російські війська атакували у селищі Золочів Богодухівського району.

Наслідки атаки РФ по Харківщині

Протягом доби російська армія активно застосовувала по Харківщині різні типи безпілотників, зокрема "Герань-2", "Ланцет", "Молнія" та FPV-дрони.

Будинки залишилися без даху унаслідок атак РФ.

У Богодухівському районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, господарчі споруди, гаражі, електромережі, адміністративну будівлю та близько 20 автомобілів. А у селищі Великий Бурлук Куп’янського району російський ударний дрон влучив у будівлю кафе, яке не працювало. Через атаку загорівся дах площею близько 300 квадратних метрів.

Рятувальник ліквідовує займання у кафе.

Також пошкодження зазнали будівлі у селі Мирне, автомобілі у Барвінковому, Гороховатці та Слатиному.

Евакуація населення на Харківщині

Через постійні обстріли триває евакуація жителів прифронтових громад. За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 219 людей.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів. Родин із дітьми, які не хочуть самі виїжджати, евакуюють примусово. Так, вчора поліцейські евакуювали із Золочівської громади 12 людей, серед яких шестеро дітей. Цей населений пункт уже тривалий час перебуває під постійними російськими обстрілами.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти почали бити дронами і у транспорт, який рухається кільцевою дорогою, через це її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя.