Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Трудоустройство ВПЛ в Харькове — Терехов сказал, где нужны кадры

Трудоустройство ВПЛ в Харькове — Терехов сказал, где нужны кадры

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 13:15
В Харькове напомнили о социальных программах во время войны
Мэр Харькова Игорь Терехов общается с людьми. Фото: Харьковский городской совет

Игорь Терехов, общаясь с переселенцами в одном из общежитий, заявил, что людям нужны не статусы, а жилье, работа и нормальные условия для жизни. Жители затронули темы коммунальных платежей, трудоустройства и обучения детей, а мэр подчеркнул, что город заинтересован дать людям стабильный доход и опору.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Терехов заявил о необходимости ускорить действия государства для поддержки ВПЛ

Встреча состоялась с жителями одного из харьковских общежитий, где проживают внутренне перемещенные лица из Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В разговоре люди сосредоточились на темах, которые называют самыми болезненными после переезда: жилье, оплата коммунальных услуг, трудоустройство и обучение детей.

Отдельно поднимали проблему счетов за коммунальные услуги в домах, находящихся в зоне активных боевых действий, где они фактически уже не проживают, а также другие бытовые и социальные трудности.

Ігор Терехов
Игорь Терехов на встрече с ВПЛ. Фото: Харьковский городской совет
ВПО Харків
Люди на встрече. Фото: Харьковский городской совет

Терехов отметил, что нужно системно поддерживать граждан Украины, которые потеряли жилье из-за боевых действий. Он привел пример, как в Харькове тем временем помогают переселенцам и работают над тем, чтобы они адаптировались в обществе через доступ к социальным, административным и медицинским услугам, образованию для детей и возможностям трудоустройства.

Мер Харкова Ігор Терехов
Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Он добавил, что городу уже сейчас нужны работники на коммунальных предприятиях, где можно получать стабильный доход.

"Я считаю, что 25 февраля должно быть Днем ВПЛ, потому что именно тогда началось массовое вынужденное переселение людей. Но этот день не должен быть "навсегда". Условно — на пять лет, чтобы за это время государство и местные власти сделали главное: предоставили жилье и обеспечили нормальную интеграцию, чтобы люди прекратили жить в статусе ВПЛ и просто жили своей жизнью", — отметил Игорь Терехов.

Ранее Игорь Терехов также объяснял, почему программы для покупки жилья должны быть доступными для украинцев.

Отдельно городской голова Харькова обращался публично к министру энергетики и Укрэнерго из-за отключения света в прифронтовых регионах.

Харьков жилье Игорь Терехов ВПЛ война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации