У Харкові ВПО говорили з мером Тереховим про житло і комуналку

Мер Харкова Ігор Терехов спілкується з людьми. Фото: Харківська міська рада

Міський голова Харкова Ігор Терехов у середу, 25 лютого, під час зустрічі з переселенцями в одному з гуртожитків міста запропонував ініціювати на державному рівні День ВПО. Він заявив, що ця дата має нагадувати про конкретну мету: за кілька років треба дати людям житло, роботу й умови для життя без статусу переселенця.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради, передає Новини.LIVE.

Зустріч відбулася з мешканцями одного з харківських гуртожитків, де проживають внутрішньо переміщені особи з Харківської, Донецької та Луганської областей. У розмові люди зосередилися на темах, які називають найболючішими після переїзду: житло, оплата комунальних послуг, працевлаштування та навчання дітей.

Окремо піднімали проблему рахунків за комунальні послуги в будинках, що перебувають у зоні активних бойових дій, де вони фактично вже не проживають, а також інші побутові й соціальні труднощі.

Ігор Терехов на зустрічі з ВПО. Фото: Харківська міська рада

Люди на зустрічі. Фото: Харківська міська рада

Терехов наголосив, що потрібно системніше підтримувати громадян України, які втратили житло через бойові дії. Він навів приклад, як у Харкові тим часом допомагають переселенцям та працюють над тим, щоб вони адаптувалися у суспільстві через доступ до соціальних, адміністративних і медичних послуг, освіти для дітей та можливостей працевлаштування.

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Він додав, що місту уже зараз потрібні працівники на комунальних підприємствах, де можна отримувати стабільний дохід.

"Я вважаю, що 25 лютого має бути Днем ВПО, бо саме тоді почалося масове вимушене переселення людей. Але цей день не має бути "назавжди". Умовно — на п'ять років, щоб за цей час держава і місцева влада зробили головне: надали житло і забезпечили нормальну інтеграцію, щоб люди припинили жити у статусі ВПО й просто жили своїм життям", — зазначив Ігор Терехов.

