Цены на АЗС Харькова: за сутки подорожал только один вид топлива

В среду, 13 мая 2026 года, ситуация на рынке топлива в Харьковской области демонстрирует относительную стабильность. Согласно обновленным мониторинговым данным, большинство видов энергоносителей сохранили свою стоимость на уровне предыдущего дня, за исключением одной популярной марки бензина.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Средняя стоимость топлива на 13 мая

Согласно официальной статистике, средние цены в регионе сейчас зафиксированы на таких отметках:

бензин А-95+ — 77,85 грн/л;

бензин А-95 — 72,62 грн/л;

бензин А-92 — 67,03 грн/л;

дизельное топливо (ДТ) — 87,69 грн/л;

автомобильный газ — 47,97 грн/л.

Как изменились цены за сутки

Анализ динамики цен за последние сутки свидетельствует о том, что массового подорожания в области не произошло. По состоянию на 13 мая ситуация выглядит так:

Бензин А-95 стал единственным видом топлива, цена на который пошла вверх. Он подорожал на 14 копеек — со вчерашних 72,48 грн/л до сегодняшних 72,62 грн/л.

Все остальные виды топлива — бензины А-95+, А-92, дизельное топливо и газ — остались на том же уровне, что и 12 мая, не изменившись в цене.

Цены на заправках Харькова

Несмотря на среднестатистические данные, реальная стоимость топлива на популярных АЗС города существенно отличается в зависимости от сегмента сети:

SOCAR

NANO 95 — 79,90 грн/л;

NANO 100 — 87,90 грн/л;

Diesel Nano Extro — 91,90 грн/л;

LPG (газ) — 49,98 грн/л.

ОВИС

А-95 — 77,49 грн/л (Ventus - 79,90 грн/л);

А-92 — 70,49 грн/л;

ДТ — 88,90 грн/л (Ventus - 91,90 грн/л);

Газ — 47,29 грн/л.

БРСМ-Нафта

95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

95E Premium+ — 57,99 грн/л;

ДП Euro — 86,49 грн/л;

Газ — 46,99 грн/л.

Отметим, что реальная стоимость на конкретных АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей. На стоимость продолжают давить сложные логистические условия доставки в прифронтовой регион, расходы на безопасность и риски, связанные с постоянными атаками врага на объекты топливной инфраструктуры.

