Ціни на АЗС Харкова: за добу здорожчав лише один вид пального

Ціни на АЗС Харкова. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 травня 2026 року, ситуація на ринку пального в Харківській області демонструє відносну стабільність. Згідно з оновленими моніторинговими даними, більшість видів енергоносіїв зберегли свою вартість на рівні попереднього дня, за винятком однієї популярної марки бензину.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Мінфін.

Середня вартість пального на 13 травня

Згідно з офіційною статистикою, середні ціни в регіоні наразі зафіксовані на таких позначках:

бензин А-95+ — 77,85 грн/л;

бензин А-95 — 72,62 грн/л;

бензин А-92 — 67,03 грн/л;

дизельне пальне (ДП) — 87,69 грн/л;

автомобільний газ — 47,97 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

Аналіз динаміки цін за останню добу свідчить про те, що масового подорожчання в області не відбулося. Станом на 13 травня ситуація виглядає так:

Бензин А-95 став єдиним видом пального, ціна на який пішла вгору. Він подорожчав на 14 копійок — із вчорашніх 72,48 грн/л до сьогоднішніх 72,62 грн/л.

Усі інші види пального — бензини А-95+, А-92, дизельне пальне та газ — залишилися на тому ж рівні, що й 12 травня, не змінившись у ціні.

Ціни на заправках Харкова

Попри середньостатистичні дані, реальна вартість пального на популярних АЗС міста суттєво різниться залежно від сегмента мережі:

Читайте також:

SOCAR

NANO 95 — 79,90 грн/л;

NANO 100 — 87,90 грн/л;

Diesel Nano Extro — 91,90 грн/л;

LPG (газ) — 49,98 грн/л.

ОВІС

А-95 — 77,49 грн/л (Ventus — 79,90 грн/л);

А-92 — 70,49 грн/л;

ДП — 88,90 грн/л (Ventus — 91,90 грн/л);

Газ — 47,29 грн/л.

БРСМ-Нафта

95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

95E Premium+ — 57,99 грн/л;

ДП Euro — 86,49 грн/л;

Газ — 46,99 грн/л.

Зазначимо, що реальна вартість на конкретних АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж. На вартість продовжують тиснути складні логістичні умови доставки в прифронтовий регіон, витрати на безпеку та ризики, пов'язані з постійними атаками ворога на об'єкти паливної інфраструктури.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 13 травня частково зупинять рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова. Обмеження діятимуть упродовж дня через ремонтні роботи. Для кількох маршрутів уже затвердили тимчасові схеми руху. Водночас один із тролейбусів продовжить курсувати без змін.

Також Новини.LIVE писали, що від початку повномасштабної війни у Харкові містяни безкоштовно користуються громадським транспортом. Місто залишається прифронтовим і живе під постійними тривогами. Влада пояснює, що наразі брати гроші з пасажирів недоречно.