Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Цены на бензин, дизель и газ в Харькове сегодня

Цены на бензин, дизель и газ в Харькове сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 18:46
Сколько стоит бензин, дизель и газ в Харькове 11 марта
Цены на топливо в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области обновили среднюю стоимость топлива на 11 марта. Больше всего водителям придется заплатить за бензин А-95+, а самым дешевым вариантом по-прежнему остается автогаз.

Об актуальных ценах на бензин, дизильное топливо и автогаз в Харькове рассказывает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие средние цены на топливо на АЗС Харьковщины 11 марта

Средние цены на топливо на Харьковщине
Средние цены на топливо на Харьковщине 11.03.2026. Фото: скриншот

В Харьковской области по состоянию на 11 марта средняя цена бензина А-95+ составляет 72,10 грн за литр. Бензин А-95 стоит в среднем 68,26 грн за литр, а А-92 — 65,72 грн за литр.

Дизельное топливо на АЗС Харьковщины в среднем продают по 72,51 грн за литр. В то же время средняя цена автогаза составляет 41,14 грн за литр.

Цены на популярных АЗС Харьковской области

Цены на топливо на популярных АЗС
Цены на популярных АЗС Харьковской области. Фото: скриншот

А-95+

  • Marshal — 70,99 гривен;
  • Motto — 68,98 гривен;
  • Ovis — 71,99 гривен;
  • SOCAR — 72,99 гривен;
  • UPG — 71,90 гривен;
  • WOG — 73,99 гривен;
  • ОККО — 73,99 гривен;
  • Укрнафта — 71,99 гривен.

А-95

  • AMIC — 67,99 гривен;
  • Marshal — 67,99 гривен;
  • Motto — 66,98 гривен;
  • Ovis — 68,99 гривен;
  • Rodnik — 66,99 гривен;
  • SOCAR — 69,99 гривен;
  • SUN OIL — 66,99 гривен;
  • U.GO — 65,90 гривен;
  • UPG — 68,90 гривен;
  • WOG — 70,99 гривен;
  • БРСМ-Нафта — 66,99 гривен;
  • ДНЕПРЕНАФТА — 66,99 гривен;
  • ОККО — 70,99 гривен;
  • Укрнафта — 68,99 гривен.

А-92

  • Ovis — 65,99 гривен;
  • SUN OIL — 65,99 гривен;
  • U.GO — 64,90 гривен;
  • Укрнафта — 65,99 гривен.

ДТ

  • AMIC — 72,99 гривен;
  • Marshal — 72,99 гривен;
  • Motto — 71,98 гривен;
  • Ovis — 73,99 гривен;
  • Rodnik — 68,99 гривен;
  • SOCAR — 76,99 гривен;
  • SUN OIL — 69,99 гривен;
  • U.GO — 65,90 гривен;
  • UPG — 74,40 гривен;
  • WOG — 75,99 гривен;
  • БРСМ-Нафта — 69,99 гривен;
  • ДНЕПРЕНАФТА — 72,99 гривен;
  • ОККО — 75,99 гривен;
  • Укрнафта — 71,99 гривен.

Автогаз

  • Marshal — 39,79 гривен;
  • Motto — 39,48 гривен;
  • Ovis — 40,49 гривен;
  • Rodnik — 41,99 гривен;
  • SOCAR — 41,98 гривен;
  • SUN OIL — 39,49 гривен;
  • U.GO — 38,90 гривен;
  • UPG — 41,90 гривен;
  • WOG — 42,98 гривен;
  • БРСМ-Нафта — 39,79 гривен;
  • ДНЕПРЕНАФТА — 43,99 гривен;
  • ОККО — 42,99 гривен;
  • Укрнафта — 40,99 гривен.

Какая ситуация с топливом в Украине

С 27 февраля спрос на бензин А-95 в Украине вырос на 40-70%, а на дизель — на 60-140%. После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о мерах по стабилизации цен на топливо. В частности, нардепам предлагают снизить НДС на нефтепродукты.

цены на топливо цены на газ Харьков бензин топливо автогаз
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации