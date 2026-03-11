Сколько стоит бензин, дизель и газ в Харькове 11 марта

Цены на бензин, дизель и газ в Харькове сегодня
В Харьковской области обновили среднюю стоимость топлива на 11 марта. Больше всего водителям придется заплатить за бензин А-95+, а самым дешевым вариантом по-прежнему остается автогаз.
Об актуальных ценах на бензин, дизильное топливо и автогаз в Харькове рассказывает Новини.LIVE.
Какие средние цены на топливо на АЗС Харьковщины 11 марта
В Харьковской области по состоянию на 11 марта средняя цена бензина А-95+ составляет 72,10 грн за литр. Бензин А-95 стоит в среднем 68,26 грн за литр, а А-92 — 65,72 грн за литр.
Дизельное топливо на АЗС Харьковщины в среднем продают по 72,51 грн за литр. В то же время средняя цена автогаза составляет 41,14 грн за литр.
Цены на популярных АЗС Харьковской области
А-95+
- Marshal — 70,99 гривен;
- Motto — 68,98 гривен;
- Ovis — 71,99 гривен;
- SOCAR — 72,99 гривен;
- UPG — 71,90 гривен;
- WOG — 73,99 гривен;
- ОККО — 73,99 гривен;
- Укрнафта — 71,99 гривен.
А-95
- AMIC — 67,99 гривен;
- Marshal — 67,99 гривен;
- Motto — 66,98 гривен;
- Ovis — 68,99 гривен;
- Rodnik — 66,99 гривен;
- SOCAR — 69,99 гривен;
- SUN OIL — 66,99 гривен;
- U.GO — 65,90 гривен;
- UPG — 68,90 гривен;
- WOG — 70,99 гривен;
- БРСМ-Нафта — 66,99 гривен;
- ДНЕПРЕНАФТА — 66,99 гривен;
- ОККО — 70,99 гривен;
- Укрнафта — 68,99 гривен.
А-92
- Ovis — 65,99 гривен;
- SUN OIL — 65,99 гривен;
- U.GO — 64,90 гривен;
- Укрнафта — 65,99 гривен.
ДТ
- AMIC — 72,99 гривен;
- Marshal — 72,99 гривен;
- Motto — 71,98 гривен;
- Ovis — 73,99 гривен;
- Rodnik — 68,99 гривен;
- SOCAR — 76,99 гривен;
- SUN OIL — 69,99 гривен;
- U.GO — 65,90 гривен;
- UPG — 74,40 гривен;
- WOG — 75,99 гривен;
- БРСМ-Нафта — 69,99 гривен;
- ДНЕПРЕНАФТА — 72,99 гривен;
- ОККО — 75,99 гривен;
- Укрнафта — 71,99 гривен.
Автогаз
- Marshal — 39,79 гривен;
- Motto — 39,48 гривен;
- Ovis — 40,49 гривен;
- Rodnik — 41,99 гривен;
- SOCAR — 41,98 гривен;
- SUN OIL — 39,49 гривен;
- U.GO — 38,90 гривен;
- UPG — 41,90 гривен;
- WOG — 42,98 гривен;
- БРСМ-Нафта — 39,79 гривен;
- ДНЕПРЕНАФТА — 43,99 гривен;
- ОККО — 42,99 гривен;
- Укрнафта — 40,99 гривен.
Какая ситуация с топливом в Украине
С 27 февраля спрос на бензин А-95 в Украине вырос на 40-70%, а на дизель — на 60-140%. После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта.
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о мерах по стабилизации цен на топливо. В частности, нардепам предлагают снизить НДС на нефтепродукты.
