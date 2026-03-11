Сколько стоит бензин, дизель и газ в Харькове 11 марта

Цены на топливо в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харьковской области обновили среднюю стоимость топлива на 11 марта. Больше всего водителям придется заплатить за бензин А-95+, а самым дешевым вариантом по-прежнему остается автогаз.

Об актуальных ценах на бензин, дизильное топливо и автогаз в Харькове рассказывает Новини.LIVE.

Какие средние цены на топливо на АЗС Харьковщины 11 марта

Средние цены на топливо на Харьковщине 11.03.2026. Фото: скриншот

В Харьковской области по состоянию на 11 марта средняя цена бензина А-95+ составляет 72,10 грн за литр. Бензин А-95 стоит в среднем 68,26 грн за литр, а А-92 — 65,72 грн за литр.

Дизельное топливо на АЗС Харьковщины в среднем продают по 72,51 грн за литр. В то же время средняя цена автогаза составляет 41,14 грн за литр.

Цены на популярных АЗС Харьковской области

Цены на популярных АЗС Харьковской области. Фото: скриншот

А-95+

Marshal — 70,99 гривен;

Motto — 68,98 гривен;

Ovis — 71,99 гривен;

SOCAR — 72,99 гривен;

UPG — 71,90 гривен;

WOG — 73,99 гривен;

ОККО — 73,99 гривен;

Укрнафта — 71,99 гривен.

А-95

AMIC — 67,99 гривен;

Marshal — 67,99 гривен;

Motto — 66,98 гривен;

Ovis — 68,99 гривен;

Rodnik — 66,99 гривен;

SOCAR — 69,99 гривен;

SUN OIL — 66,99 гривен;

U.GO — 65,90 гривен;

UPG — 68,90 гривен;

WOG — 70,99 гривен;

БРСМ-Нафта — 66,99 гривен;

ДНЕПРЕНАФТА — 66,99 гривен;

ОККО — 70,99 гривен;

Укрнафта — 68,99 гривен.

А-92

Ovis — 65,99 гривен;

SUN OIL — 65,99 гривен;

U.GO — 64,90 гривен;

Укрнафта — 65,99 гривен.

ДТ

AMIC — 72,99 гривен;

Marshal — 72,99 гривен;

Motto — 71,98 гривен;

Ovis — 73,99 гривен;

Rodnik — 68,99 гривен;

SOCAR — 76,99 гривен;

SUN OIL — 69,99 гривен;

U.GO — 65,90 гривен;

UPG — 74,40 гривен;

WOG — 75,99 гривен;

БРСМ-Нафта — 69,99 гривен;

ДНЕПРЕНАФТА — 72,99 гривен;

ОККО — 75,99 гривен;

Укрнафта — 71,99 гривен.

Автогаз

Marshal — 39,79 гривен;

Motto — 39,48 гривен;

Ovis — 40,49 гривен;

Rodnik — 41,99 гривен;

SOCAR — 41,98 гривен;

SUN OIL — 39,49 гривен;

U.GO — 38,90 гривен;

UPG — 41,90 гривен;

WOG — 42,98 гривен;

БРСМ-Нафта — 39,79 гривен;

ДНЕПРЕНАФТА — 43,99 гривен;

ОККО — 42,99 гривен;

Укрнафта — 40,99 гривен.

Какая ситуация с топливом в Украине

С 27 февраля спрос на бензин А-95 в Украине вырос на 40-70%, а на дизель — на 60-140%. После остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия в Украине почти все светлые нефтепродукты зависят от импорта.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о мерах по стабилизации цен на топливо. В частности, нардепам предлагают снизить НДС на нефтепродукты.