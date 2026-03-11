Ціни на бензин, дизель і газ у Харкові 11 березня

Ціни на паливо у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині 11 березня оновили середні ціни на пальне. Найдорожчим залишається бензин А-95+, тоді як автогаз утримує позицію найдоступнішого виду пального.

Про актуальні ціни на бензин, дизельне пальне та газ у Харкові розповідає Новини.LIVE.

Які середні ціни на пальне на АЗС Харківщини 11 березня

Середні ціни на пальне на Харківщині 11.03.2026. Фото: скриншот

У Харківській області станом на 11 березня середня ціна бензину А-95+ становить 72,10 грн за літр. Бензин А-95 коштує в середньому 68,26 грн за літр, а А-92 — 65,72 грн за літр.

Дизельне пальне на АЗС Харківщини в середньому продають по 72,51 грн за літр. Водночас середня ціна автогазу становить 41,14 грн за літр.

Ціни на популярних АЗС Харківської області

Ціни на популярних АЗС Харківщини. Фото: скриншот

А-95+

Marshal — 70,99 гривень;

Motto — 68,98 гривень;

Ovis — 71,99 гривень;

SOCAR — 72,99 гривень;

UPG — 71,90 гривень;

WOG — 73,99 гривень;

ОККО — 73,99 гривень;

Укрнафта — 71,99 гривень.

А-95

AMIC — 67,99 гривень;

Marshal — 67,99 гривень;

Motto — 66,98 гривень;

Ovis — 68,99 гривень;

Rodnik — 66,99 гривень;

SOCAR — 69,99 гривень;

SUN OIL — 66,99 гривень;

U.GO — 65,90 гривень;

UPG — 68,90 гривень;

WOG — 70,99 гривень;

БРСМ-Нафта — 66,99 гривень;

ДНІПРОНАФТА — 66,99 гривень;

ОККО — 70,99 гривень;

Укрнафта — 68,99 гривень.

А-92

Ovis — 65,99 гривень;

SUN OIL — 65,99 гривень;

U.GO — 64,90 гривень;

Укрнафта — 65,99 гривень.

ДП

AMIC — 72,99 гривень;

Marshal — 72,99 гривень;

Motto — 71,98 гривень;

Ovis — 73,99 гривень;

Rodnik — 68,99 гривень;

SOCAR — 76,99 гривень;

SUN OIL — 69,99 гривень;

U.GO — 65,90 гривень;

UPG — 74,40 гривень;

WOG — 75,99 гривень;

БРСМ-Нафта — 69,99 гривень;

ДНІПРОНАФТА — 72,99 гривень;

ОККО — 75,99 гривень;

Укрнафта — 71,99 гривень.

Автогаз

Marshal — 39,79 гривень;

Motto — 39,48 гривень;

Ovis — 40,49 гривень;

Rodnik — 41,99 гривень;

SOCAR — 41,98 гривень;

SUN OIL — 39,49 гривень;

U.GO — 38,90 гривень;

UPG — 41,90 гривень;

WOG — 42,98 гривень;

БРСМ-Нафта — 39,79 гривень;

ДНІПРОНАФТА — 43,99 гривень;

ОККО — 42,99 гривень;

Укрнафта — 40,99 гривень.

Яка ситуація з пальним в Україні

З 27 лютого попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, а на дизель — на 60–140%. Після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне. Зокрема, нардепам пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.