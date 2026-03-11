Відео
Відео

Скільки коштують бензин, дизель і газ у Харкові сьогодні

Скільки коштують бензин, дизель і газ у Харкові сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 18:46
Ціни на бензин, дизель і газ у Харкові 11 березня
Ціни на паливо у Харкові. Фото: Новини.LIVE

На Харківщині 11 березня оновили середні ціни на пальне. Найдорожчим залишається бензин А-95+, тоді як автогаз утримує позицію найдоступнішого виду пального.

Про актуальні ціни на бензин, дизельне пальне та газ у Харкові розповідає Новини.LIVE.

Читайте також:

Які середні ціни на пальне на АЗС Харківщини 11 березня

Середні ціни на паливо в Харкові
Середні ціни на пальне на Харківщині 11.03.2026. Фото: скриншот

У Харківській області станом на 11 березня середня ціна бензину А-95+ становить 72,10 грн за літр. Бензин А-95 коштує в середньому 68,26 грн за літр, а А-92 — 65,72 грн за літр.

Дизельне пальне на АЗС Харківщини в середньому продають по 72,51 грн за літр. Водночас середня ціна автогазу становить 41,14 грн за літр.

Ціни на популярних АЗС Харківської області

Ціни на пальне на різних АЗС
Ціни на популярних АЗС Харківщини. Фото: скриншот

А-95+

  • Marshal — 70,99 гривень;
  • Motto — 68,98 гривень;
  • Ovis — 71,99 гривень;
  • SOCAR — 72,99 гривень;
  • UPG — 71,90 гривень;
  • WOG — 73,99 гривень;
  • ОККО — 73,99 гривень;
  • Укрнафта — 71,99 гривень.

А-95

  • AMIC — 67,99 гривень;
  • Marshal — 67,99 гривень;
  • Motto — 66,98 гривень;
  • Ovis — 68,99 гривень;
  • Rodnik — 66,99 гривень;
  • SOCAR — 69,99 гривень;
  • SUN OIL — 66,99 гривень;
  • U.GO — 65,90 гривень;
  • UPG — 68,90 гривень;
  • WOG — 70,99 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 66,99 гривень;
  • ДНІПРОНАФТА — 66,99 гривень;
  • ОККО — 70,99 гривень;
  • Укрнафта — 68,99 гривень.

А-92

  • Ovis — 65,99 гривень;
  • SUN OIL — 65,99 гривень;
  • U.GO — 64,90 гривень;
  • Укрнафта — 65,99 гривень.

ДП

  • AMIC — 72,99 гривень;
  • Marshal — 72,99 гривень;
  • Motto — 71,98 гривень;
  • Ovis — 73,99 гривень;
  • Rodnik — 68,99 гривень;
  • SOCAR — 76,99 гривень;
  • SUN OIL — 69,99 гривень;
  • U.GO — 65,90 гривень;
  • UPG — 74,40 гривень;
  • WOG — 75,99 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 69,99 гривень;
  • ДНІПРОНАФТА — 72,99 гривень;
  • ОККО — 75,99 гривень;
  • Укрнафта — 71,99 гривень.

Автогаз

  • Marshal — 39,79 гривень;
  • Motto — 39,48 гривень;
  • Ovis — 40,49 гривень;
  • Rodnik — 41,99 гривень;
  • SOCAR — 41,98 гривень;
  • SUN OIL — 39,49 гривень;
  • U.GO — 38,90 гривень;
  • UPG — 41,90 гривень;
  • WOG — 42,98 гривень;
  • БРСМ-Нафта — 39,79 гривень;
  • ДНІПРОНАФТА — 43,99 гривень;
  • ОККО — 42,99 гривень;
  • Укрнафта — 40,99 гривень.

Яка ситуація з пальним в Україні

З 27 лютого попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, а на дизель — на 60–140%. Після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне. Зокрема, нардепам пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.

ціни на паливо ціни на газ Харків бензин паливо автогаз
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
