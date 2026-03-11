Ціни на бензин, дизель і газ у Харкові 11 березня

Скільки коштують бензин, дизель і газ у Харкові сьогодні
На Харківщині 11 березня оновили середні ціни на пальне. Найдорожчим залишається бензин А-95+, тоді як автогаз утримує позицію найдоступнішого виду пального.
Про актуальні ціни на бензин, дизельне пальне та газ у Харкові розповідає Новини.LIVE.
Які середні ціни на пальне на АЗС Харківщини 11 березня
У Харківській області станом на 11 березня середня ціна бензину А-95+ становить 72,10 грн за літр. Бензин А-95 коштує в середньому 68,26 грн за літр, а А-92 — 65,72 грн за літр.
Дизельне пальне на АЗС Харківщини в середньому продають по 72,51 грн за літр. Водночас середня ціна автогазу становить 41,14 грн за літр.
Ціни на популярних АЗС Харківської області
А-95+
- Marshal — 70,99 гривень;
- Motto — 68,98 гривень;
- Ovis — 71,99 гривень;
- SOCAR — 72,99 гривень;
- UPG — 71,90 гривень;
- WOG — 73,99 гривень;
- ОККО — 73,99 гривень;
- Укрнафта — 71,99 гривень.
А-95
- AMIC — 67,99 гривень;
- Marshal — 67,99 гривень;
- Motto — 66,98 гривень;
- Ovis — 68,99 гривень;
- Rodnik — 66,99 гривень;
- SOCAR — 69,99 гривень;
- SUN OIL — 66,99 гривень;
- U.GO — 65,90 гривень;
- UPG — 68,90 гривень;
- WOG — 70,99 гривень;
- БРСМ-Нафта — 66,99 гривень;
- ДНІПРОНАФТА — 66,99 гривень;
- ОККО — 70,99 гривень;
- Укрнафта — 68,99 гривень.
А-92
- Ovis — 65,99 гривень;
- SUN OIL — 65,99 гривень;
- U.GO — 64,90 гривень;
- Укрнафта — 65,99 гривень.
ДП
- AMIC — 72,99 гривень;
- Marshal — 72,99 гривень;
- Motto — 71,98 гривень;
- Ovis — 73,99 гривень;
- Rodnik — 68,99 гривень;
- SOCAR — 76,99 гривень;
- SUN OIL — 69,99 гривень;
- U.GO — 65,90 гривень;
- UPG — 74,40 гривень;
- WOG — 75,99 гривень;
- БРСМ-Нафта — 69,99 гривень;
- ДНІПРОНАФТА — 72,99 гривень;
- ОККО — 75,99 гривень;
- Укрнафта — 71,99 гривень.
Автогаз
- Marshal — 39,79 гривень;
- Motto — 39,48 гривень;
- Ovis — 40,49 гривень;
- Rodnik — 41,99 гривень;
- SOCAR — 41,98 гривень;
- SUN OIL — 39,49 гривень;
- U.GO — 38,90 гривень;
- UPG — 41,90 гривень;
- WOG — 42,98 гривень;
- БРСМ-Нафта — 39,79 гривень;
- ДНІПРОНАФТА — 43,99 гривень;
- ОККО — 42,99 гривень;
- Укрнафта — 40,99 гривень.
Яка ситуація з пальним в Україні
З 27 лютого попит на бензин А-95 в Україні зріс на 40-70%, а на дизель — на 60–140%. Після зупинення найбільшого нафтопереробного підприємства в Україні майже всі світлі нафтопродукти залежать від імпорту.
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне. Зокрема, нардепам пропонують знизити ПДВ на нафтопродукти.
