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Главная Харьков Цены на бензин, дизель и газ в Харькове: стоимость за литр сегодня

Цены на бензин, дизель и газ в Харькове: стоимость за литр сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 11:48
Цены на бензин, дизель и газ в Харькове: стоимость за литр сегодня
Машина на заправке. Фото: Новини.LIVE

На автозаправочных станциях Харьковщины 7 июня не наблюдается никаких изменений в стоимости топлива. По сравнению с предыдущим днем цены на бензин, дизель и автогаз остались на том же уровне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.

Цены на топливо в Харькове 7 июня

Сегодня средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 79,48 грн за литр. Обычный А-95 стоит 75,00 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л.

Дизельное топливо продают в среднем по 85,77 грн/л, а автомобильный газ — по 45,75 грн/л.

По сравнению с 6 июня ни один из видов топлива не подорожал и не подешевел.

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Цены на АЗС Харьковщины 7 июня

ОККО

  • А-95+ — 82,90 грн/л
  • А-95 — 79,90 грн/л
  • ДП — 88,90 грн/л
  • Газ — 46,90 грн/л

WOG

  • А-95+ — 82,90 грн/л
  • А-95 — 79,90 грн/л
  • ДП — 88,90 грн/л
  • Газ — 46,90 грн/л

UPG

  • А-95+ — 76,90 грн/л
  • А-95 — 74,90 грн/л
  • ДП — 83,90 грн/л
  • Газ — 44,90 грн/л

SOCAR

  • А-95+ — 81,90 грн/л
  • А-95 — 78,90 грн/л
  • ДП — 87,90 грн/л
  • Газ — 47,90 грн/л

Marshal

  • А-95+ — 76,98 грн/л
  • А-95 — 73,98 грн/л
  • ДП — 82,98 грн/л
  • Газ — 44,99 грн/л

Ovis

  • А-95+ — 79,90 грн/л
  • А-95 — 76,90 грн/л
  • А-92 — 73,40 грн/л
  • ДП — 85,90 грн/л
  • Газ — 45,29 грн/л

U.GO

  • А-95 — 74,90 грн/л
  • А-92 — 69,90 грн/л
  • ДП — 85,90 грн/л
  • Газ — 44,90 грн/л

SUN OIL

  • А-95 — 71,98 грн/л
  • А-92 — 68,48 грн/л
  • ДП — 84,69 грн/л
  • Газ — 46,59 грн/л

БРСМ-Нафта

  • А-95 — 73,98 грн/л
  • ДП — 82,98 грн/л
  • Газ — 44,99 грн/л

Rodnik

  • А-95 — 71,98 грн/л
  • ДП — 87,98 грн/л
  • Газ — 45,49 грн/л

Перекрытие кольцевой дороги на Харьковщине

Новини.LIVE писали, что оккупанты начали бить дронами по транспорту, который движется по кольцевой дороге, поэтому в конце мая ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.

Также Новини.LIVE сообщали, что 6 и 7 июня россияне атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. В Слатино Дергачевской громады жертвой российской атаки стал 51-летний мужчина. Еще пять человек пострадали в результате атак.

цены на газ бензин Новости Харькова цены на топливо в Харьковской области дизель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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