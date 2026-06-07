Цены на бензин, дизель и газ в Харькове: стоимость за литр сегодня
На автозаправочных станциях Харьковщины 7 июня не наблюдается никаких изменений в стоимости топлива. По сравнению с предыдущим днем цены на бензин, дизель и автогаз остались на том же уровне.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт AUTO.RIA.
Цены на топливо в Харькове 7 июня
Сегодня средняя цена бензина А-95 премиум в Харьковской области составляет 79,48 грн за литр. Обычный А-95 стоит 75,00 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л.
Дизельное топливо продают в среднем по 85,77 грн/л, а автомобильный газ — по 45,75 грн/л.
По сравнению с 6 июня ни один из видов топлива не подорожал и не подешевел.
Цены на АЗС Харьковщины 7 июня
ОККО
- А-95+ — 82,90 грн/л
- А-95 — 79,90 грн/л
- ДП — 88,90 грн/л
- Газ — 46,90 грн/л
WOG
- А-95+ — 82,90 грн/л
- А-95 — 79,90 грн/л
- ДП — 88,90 грн/л
- Газ — 46,90 грн/л
UPG
- А-95+ — 76,90 грн/л
- А-95 — 74,90 грн/л
- ДП — 83,90 грн/л
- Газ — 44,90 грн/л
SOCAR
- А-95+ — 81,90 грн/л
- А-95 — 78,90 грн/л
- ДП — 87,90 грн/л
- Газ — 47,90 грн/л
Marshal
- А-95+ — 76,98 грн/л
- А-95 — 73,98 грн/л
- ДП — 82,98 грн/л
- Газ — 44,99 грн/л
Ovis
- А-95+ — 79,90 грн/л
- А-95 — 76,90 грн/л
- А-92 — 73,40 грн/л
- ДП — 85,90 грн/л
- Газ — 45,29 грн/л
U.GO
- А-95 — 74,90 грн/л
- А-92 — 69,90 грн/л
- ДП — 85,90 грн/л
- Газ — 44,90 грн/л
SUN OIL
- А-95 — 71,98 грн/л
- А-92 — 68,48 грн/л
- ДП — 84,69 грн/л
- Газ — 46,59 грн/л
БРСМ-Нафта
- А-95 — 73,98 грн/л
- ДП — 82,98 грн/л
- Газ — 44,99 грн/л
Rodnik
- А-95 — 71,98 грн/л
- ДП — 87,98 грн/л
- Газ — 45,49 грн/л
Перекрытие кольцевой дороги на Харьковщине
Новини.LIVE писали, что оккупанты начали бить дронами по транспорту, который движется по кольцевой дороге, поэтому в конце мая ее временно закрыли. Ограничения ввели на участке трассы М-03 от Зоопарка до Липковского перекрестка. В начале июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что сейчас трассу пытаются обезопасить с помощью специальных антидронових сеток. Он сообщил, что на работу уйдет до 10 дней, а после этого дорогу откроют, в том числе, для гражданских автомобилей.
Также Новини.LIVE сообщали, что 6 и 7 июня россияне атаковали Харьков и 17 населенных пунктов области. В Слатино Дергачевской громады жертвой российской атаки стал 51-летний мужчина. Еще пять человек пострадали в результате атак.