Ціни на бензин, дизель і газ у Харкові: вартість за літр сьогодні

Машина на заправці. Фото: Новини.LIVE

На автозаправних станціях Харківщини 7 червня не спостерігається жодних змін у вартості пального. Порівняно з попереднім днем ціни на бензин, дизель та автогаз залишилися на тому ж рівні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт AUTO.RIA.

Ціни на пальне в Харкові 7 червня

Сьогодні середня ціна бензину А-95 преміум у Харківській області становить 79,48 грн за літр. Звичайний А-95 коштує 75,00 грн/л, бензин А-92 — 69,90 грн/л.

Дизельне паливо продають у середньому по 85,77 грн/л, а автомобільний газ — по 45,75 грн/л.

У порівнянні з 6 червня жоден із видів пального не подорожчав і не подешевшав.

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Ціни на АЗС Харківщини 7 червня

ОККО

А-95+ — 82,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

ДП — 88,90 грн/л

Газ — 46,90 грн/л

WOG

А-95+ — 82,90 грн/л

А-95 — 79,90 грн/л

ДП — 88,90 грн/л

Газ — 46,90 грн/л

UPG

А-95+ — 76,90 грн/л

А-95 — 74,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

SOCAR

А-95+ — 81,90 грн/л

А-95 — 78,90 грн/л

ДП — 87,90 грн/л

Газ — 47,90 грн/л

Marshal

А-95+ — 76,98 грн/л

А-95 — 73,98 грн/л

ДП — 82,98 грн/л

Газ — 44,99 грн/л

Ovis

А-95+ — 79,90 грн/л

А-95 — 76,90 грн/л

А-92 — 73,40 грн/л

ДП — 85,90 грн/л

Газ — 45,29 грн/л

U.GO

А-95 — 74,90 грн/л

А-92 — 69,90 грн/л

ДП — 85,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

SUN OIL

А-95 — 71,98 грн/л

А-92 — 68,48 грн/л

ДП — 84,69 грн/л

Газ — 46,59 грн/л

БРСМ-Нафта

А-95 — 73,98 грн/л

ДП — 82,98 грн/л

Газ — 44,99 грн/л

Rodnik

А-95 — 71,98 грн/л

ДП — 87,98 грн/л

Газ — 45,49 грн/л

Перекриття кільцевої дороги на Харківщині

Новини.LIVE писали, що окупанти почали бити дронами по транспорту, який рухається кільцевою дорогою, через це наприкінці травня її тимчасово закрили. Обмеження запровадили на ділянці траси М-03 від Зоопарку до Липківського перехрестя. На початку червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що зараз трасу намагаються убезпечити за допомогою спеціальних антидронових сіток. Він повідомив, що на роботу піде до 10 днів, а після цього дорогу відкриють, у тому числі, для цивільних автомобілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 6 та 7 червня росіяни атакували Харків і 17 населених пунктів області. У Слатиному Дергачівської громади жертвою російської атаки став 51-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали внаслідок атак.