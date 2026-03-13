Цены на топливо на харьковских АЗС снова изменились

Цены на топливо на харьковских АЗС снова изменились

Дата публикации 13 марта 2026 19:18
Цены на топливо в Харькове 13 марта — сколько стоит газ, бензин и дизель
Цены на топливо. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на топливо продолжают расти. В Харькове и области по состоянию на пятницу, 13 марта, выросла стоимость бензина, дизельного топлива и автомобильного газа.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Минфин.

Какие цены на топливо в Харькове

Сегодня в Харькове выросла стоимость бензина А-92, дизельного топлива и автомобильного газа. По состоянию на 13 марта зафиксированы следующие цены:

  • бензин А-95 премиум — 72,23 грн;
  • бензин А-95 — 68,48 грн;
  • бензин А-92 — 65,97 грн (+0,25 грн);
  • дизельное топливо — 73,87 грн (+0,61 грн);
  • газ автомобильный — 42,34 грн (+0,59 грн).
Як змінилися ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня
Цены на топливо в Харькове по состоянию на 13 марта. Фото: скриншот

Цена на топливо в Харькове и Харьковской области различается также в зависимости от АЗС. В пятницу, 13 марта, стоимость такая:

Як змінилися ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня
Цены на топливо на АЗС Харькова по состоянию на 13 марта. Фото: скриншот

Цены на топливо в Украине

Средние цены на топливо в Украине также выросли. Это касается бензина А-92, дизельного топлива и газа автомобильного:

  • бензин А-95 премиум -- 72,71 грн;
  • бензин А-95 — 69,14 грн;
  • бензин А-92 — 66,20 грн (+0,01 грн);
  • дизельное топливо — 74,91 грн (+0,54 грн);
  • газ автомобильный — 42,50 грн (+0,53 грн).
Як змінилися ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня
Цены на топливо в Украине по состоянию на 13 марта. Фото: скриншот

Что будет с ценой на топливо

Финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью для Новини.LIVE заявил, что цена на топливо в Украине может подскочить до 100 гривен за литр. Это произойдет, если война на Ближнем Востоке продолжится.

В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отметил, что АЗС в Украине могут оштрафовать. Это произойдет, если они не смогут объяснить резкое повышение цен на топливо.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
