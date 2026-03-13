Головна Харків У Харкові знову підскочили ціни на пальне

У Харкові знову підскочили ціни на пальне

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 19:18
Ціни на пальне у Харкові 13 березня — вартість знову зросла
Ціни на пальне. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові знову піднялися ціни на паливо. Станом на п'ятницю, 13 березня, змінилася вартість бензину, дизелю та автомобільного газу.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Мінфін.

Які ціни на пальне у Харкові

Сьогодні у Харкові зросла вартість бензину А-92, дизельного пального та автомобільного газу. Станом на 13 березня зафіксовано такі ціни:

  • бензин А-95 преміум — 72,23 грн;
  • бензин А-95 — 68,48 грн;
  • бензин А-92 — 65,97 грн (+0,25 грн);
  • дизельне паливо — 73,87 грн (+0,61 грн);
  • газ автомобільний — 42,34 грн (+0,59 грн).
Як змінилися ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня
Ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня. Фото: скриншот

Ціна на пальне у Харкові та Харківській області різниться також в залежності від АЗС. У п'ятницю, 13 березня, вартість така:

Як змінилися ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня
Ціни на пальне на АЗС Харкова станом на 13 березня. Фото: скриншот

Ціни на паливо в Україні

Середні ціни на пальне в Україні також зросли. Це стосується бензину А-92, дизельного пального та газу автомобільного:

  • бензин А-95 преміум — 72,71 грн;
  • бензин А-95 — 69,14 грн;
  • бензин А-92 — 66,20 грн (+0,01 грн);
  • дизельне паливо — 74,91 грн (+0,54 грн);
  • газ автомобільний — 42,50 грн (+0,53 грн).
Як змінилися ціни на пальне у Харкові станом на 13 березня
Ціни на пальне в Україні станом на 13 березня. Фото: скриншот

Що буде з ціною на пальне

Фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив, що ціна на пальне в Україні може підскочити до 100 гривень за літр. Це станеться, якщо війна на Близькому Сході продовжиться. 

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначив, що АЗС в Україні можуть оштрафувати. Це станеться, якщо вони не зможуть пояснити різке підвищення цін на пальне.

ціни на паливо ціни на газ Харків бензин дизпаливо
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
