Цены на топливо в Харькове 9 мая: стоимость не изменилась

Заправка автомобиля на АЗС.

На автозаправках Харькова и области 9 мая не зафиксировали резких изменений стоимости топлива. Цены на бензин, дизель и автомобильный газ остаются на уровне предыдущего дня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Авториа.

Цены на топливо в Харькове

По последним данным, средняя стоимость бензина А-95 премиум в регионе составляет 77,14 грн за литр. Обычный А-95 продают в среднем по 72,08 грн/л.

Бензин А-92 стоит около 66,53 грн за литр, дизельное топливо — 88,06 грн/л, а автомобильный газ — 48,10 грн за литр.

Самое дорогое топливо традиционно предлагают крупные сети OKKO и WOG. Там бензин А-95 стоит 77,90 грн, а дизель — 89,90 грн за литр.

Более дешевые варианты можно найти на SUN OIL, БРСМ-Нафта и U.GO. На отдельных АЗС бензин А-95 продают от 68,98 грн за литр.

Изменилась ли стоимость за сутки

Отметим, что цены за последние фактически не изменились. По сравнению с 8 мая стоимость бензина, дизеля и автогаза в Харькове осталась стабильной — колебания или отсутствуют, или минимальные в пределах нескольких копеек, что для рынка топлива считается без изменений. Впрочем, реальная стоимость на АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за ремонтных работ в Харькове 9 и 10 мая временно изменится работа общественного транспорта. Часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.

Также мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Мэр Харькова отметил, что это способ поддержать жителей в сложное время. Многие люди потеряли часть доходов или работу из-за войны. В то же время расходы на жизнь растут, особенно на коммунальные услуги и лекарства. Поэтому город пытается уменьшить финансовую нагрузку хотя бы в транспорте.