Ціни на пальне у Харкові 9 травня: вартість палива не змінилася

Заправка автомобіля на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На автозаправках Харкова та області 9 травня не зафіксували різких змін вартості пального. Ціни на бензин, дизель і автомобільний газ залишаються на рівні попереднього дня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Авторіа.

Ціни на пальне у Харкові

За останніми даними, середня вартість бензину А-95 преміум у регіоні становить 77,14 грн за літр. Звичайний А-95 продають у середньому по 72,08 грн/л.

Бензин А-92 коштує близько 66,53 грн за літр, дизельне пальне — 88,06 грн/л, а автомобільний газ — 48,10 грн за літр.

Ціни на пальне на заправках у Харкові

Найдорожче пальне традиційно пропонують великі мережі OKKO та WOG. Там бензин А-95 коштує 77,90 грн, а дизель — 89,90 грн за літр.

Читайте також:

Дешевші варіанти можна знайти на SUN OIL, БРСМ-Нафта та U.GO. На окремих АЗС бензин А-95 продають від 68,98 грн за літр.

Чи змінилась вартість за добу

Зазначимо, що ціни за останню фактично не змінилися. У порівнянні з 8 травня вартість бензину, дизеля та автогазу в Харкові залишилася стабільною — коливання або відсутні, або мінімальні в межах кількох копійок, що для ринку пального вважається без змін. Втім, реальна вартість на АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.

Раніше Новини.LIVE писали, що через ремонтні роботи у Харкові 9 та 10 травня тимчасово зміниться робота громадського транспорту. Частина трамваїв не курсуватиме, а один із тролейбусних маршрутів змінить схему руху.

Також мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив, що безкоштовний проїзд у Харкові скасовувати поки що не будуть. Мер Харкова наголосив, що це спосіб підтримати мешканців у складний час. Багато людей втратили частину доходів або роботу через війну. Водночас витрати на життя зростають, особливо на комунальні послуги та ліки. Тому місто намагається зменшити фінансове навантаження хоча б у транспорті.