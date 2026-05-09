Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Ціни на пальне у Харкові 9 травня: вартість палива не змінилася

Ціни на пальне у Харкові 9 травня: вартість палива не змінилася

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 16:09
Ціни на пальне у Харкові 9 травня: вартість палива не змінилася
Заправка автомобіля на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На автозаправках Харкова та області 9 травня не зафіксували різких змін вартості пального. Ціни на бензин, дизель і автомобільний газ залишаються на рівні попереднього дня.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Авторіа.

Ціни на пальне у Харкові

За останніми даними, середня вартість бензину А-95 преміум у регіоні становить 77,14 грн за літр. Звичайний А-95 продають у середньому по 72,08 грн/л.

Бензин А-92 коштує близько 66,53 грн за літр, дизельне пальне — 88,06 грн/л, а автомобільний газ — 48,10 грн за літр.

Ціни на пальне на заправках у Харкові

Найдорожче пальне традиційно пропонують великі мережі OKKO та WOG. Там бензин А-95 коштує 77,90 грн, а дизель — 89,90 грн за літр.

Читайте також:

Дешевші варіанти можна знайти на SUN OIL, БРСМ-Нафта та U.GO. На окремих АЗС бензин А-95 продають від 68,98 грн за літр.

Чи змінилась вартість за добу

Зазначимо, що ціни за останню фактично не змінилися. У порівнянні з 8 травня вартість бензину, дизеля та автогазу в Харкові залишилася стабільною — коливання або відсутні, або мінімальні в межах кількох копійок, що для ринку пального вважається без змін. Втім, реальна вартість на АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.

Раніше Новини.LIVE писали, що через ремонтні роботи у Харкові 9 та 10 травня тимчасово зміниться робота громадського транспорту. Частина трамваїв не курсуватиме, а один із тролейбусних маршрутів змінить схему руху.

Також мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив, що безкоштовний проїзд у Харкові скасовувати поки що не будуть. Мер Харкова наголосив, що це спосіб підтримати мешканців у складний час. Багато людей втратили частину доходів або роботу через війну. Водночас витрати на життя зростають, особливо на комунальні послуги та ліки. Тому місто намагається зменшити фінансове навантаження хоча б у транспорті.

ціни на паливо бензин газ Новини Харкова дизель
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації