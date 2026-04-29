Цены на топливо в Харькове: бензин и дизель подорожали

В среду, 29 апреля, на заправках Харьковской области обновились цены на топливо. По сравнению с предыдущими показателями, ситуация в регионе демонстрирует новую динамику стоимости всех видов энергоносителей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Цены на топливо

По сравнению со вчерашним днем, 28 апреля, ситуация на АЗС Харьковщины неоднозначная. Стоимость бензина марки А-95 премиум и А-92 осталась на уровне вчерашних показателей. В то же время бензин А-95 и дизельное топливо продемонстрировали незначительное повышение цены. Зато автомобильный газ стал единственным видом топлива, который сегодня подешевел, что несколько облегчило расходы для водителей. Средняя стоимость топлива на Харьковщине 29 апреля:

Бензин А-95 премиум — 76,43 грн/л;

Бензин А-95 — 71,62 грн/л;

Бензин А-92 — 67,13 грн/л;

Дизельное топливо — 87,92 грн/л;

Автомобильный газ — 48,34 грн/л.

Как изменились цены

Анализ рынка показывает, что стоимость дизельного топлива в области остается на высоком уровне, приближаясь к отметке в 88 гривен за литр. Премиальные марки бензина также держатся в верхнем ценовом диапазоне, тогда как автомобильный газ демонстрирует относительную стабильность по сравнению с пиковыми значениями прошлых недель. Эксперты связывают такие ценовые показатели с текущим балансом спроса и логистическими затратами на доставку топлива в прифронтовой регион.

Отметим, что реальная цена на конкретных АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Харьковской области насчитали более 4000 предпринимателей с доходом от 10 млн грн в год. По этому показателю регион занял четвертое место в Украине, уступив Киеву, Днепропетровщине и Львовщине.

Также Новини.LIVE писали, что несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.